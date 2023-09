Peão João Peres vence torneio na ExpoSena 2023 e ganha prêmio

Imagem: contilnetnoticias





Para quem gosta de notícia de esporte agora o Diário Potiguar traz um pouco do que está acontecendo, também, no mundo do rodeio. A final do rodeio de touros na ExpoSena 2023 que aconteceu em Sena Madureira no Acre ocorreu no último domingo, 24 de setembro, e teve João Peres, de Nova Califórnia (RO), como o grande vencedor, obtendo uma pontuação de 84 pontos em sua montaria e garantindo uma motocicleta zero quilômetro como prêmio.