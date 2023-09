Publicado em 25 de setembro de 2023









PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO









Amadeu de Sá Brandão, 24.081.192/0001-76, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Operação - LO para a Transporte de Gases com capacidade de até 7.000 NM³, localizada Av. Pereira Tim, 1119. BR 101. Parque Exposições, Parnamirim - RN.









Amadeu de Sá Brandão

Diretor