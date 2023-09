Lula passará por cirurgia: Entenda a condição do presidente

Lula fará cirurgia no quadril essa semana

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 77 anos de idade, está programado para passar por uma intervenção cirúrgica no quadril nesta semana. A cirurgia visa tratar a artrose no fêmur e está agendada para o dia 29 de setembro no Hospital Sírio Libanês, localizado em Brasília.





Imagem: Marcelo Camargo

Durante uma de suas transmissões ao vivo semanais, Lula expressou seu desconforto, relatando que enfrenta dores na região diariamente. Ele compartilhou: "Não é fácil lidar com a dor todos os dias, seja no sábado, domingo ou segunda-feira. Não posso nem entrar na piscina porque sentiria dor se movesse os pés. É uma situação complicada. Sou geralmente de bom humor, então não será agradável se eu ficar de mau humor", declarou durante a "Conversa com o Presidente".

A recuperação completa deve levar cerca de um mês, durante o qual Lula continuará suas atividades de liderança a partir do Palácio da Alvorada.