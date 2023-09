Polícia dos EUA prende brasileiro que fugiu da prisão

Imagem: Polícia dos EUA

A polícia da Pensilvânia anunciou nesta quarta-feira (13) a prisão de Danilo Cavalcante, um cidadão brasileiro previamente condenado à prisão perpétua, que estava em fuga há 14 dias. A corporação planeja realizar uma entrevista coletiva para detalhar a operação de captura.





No Twitter, a polícia informou que a coletiva ocorrerá às 9h30 no horário local e às 10h30 no horário de Brasília.





Na terça-feira (12), as autoridades afirmaram que estavam "certas" de que Cavalcante estava dentro do perímetro de busca previamente estabelecido e que sua prisão estava iminente. Ele foi visto pela última vez em South Coventry, no condado de Chester, na parte leste da Pensilvânia, vestindo calças azuis e sem camisa.





Danilo se tornou amplamente conhecido depois que um vídeo das câmeras de segurança da prisão, gravado em 31 de agosto, o mostrou escalando as paredes e passando por arame farpado para escapar da penitenciária. Após sua fuga, ele conseguiu percorrer cerca de 38 quilômetros a pé, roubar uma van e um rifle, e até se envolveu em um tiroteio com um morador.





A busca por Danilo mobilizou um contingente de 500 agentes de segurança. O governo do estado ofereceu uma recompensa de US$ 25 (aproximadamente R$ 123 mil) por informações que levassem à captura do fugitivo.





A condenação de Danilo se deu pelo assassinato de sua ex-namorada, Débora Evangelista Brandão. Após escapar da prisão, ele conseguiu roubar um rifle em uma garagem a cerca de 32 quilômetros de onde iniciou sua fuga.





O tenente-coronel George Bivens, um dos responsáveis pela operação de busca, descreveu Danilo como "desesperado e perigoso", enfatizando que a presença de uma arma de fogo tornava a situação ainda mais crítica. "Provavelmente ele encontrou a garagem aberta, não parece ter sido algo planejado", acrescentou Bivens.





Com o rifle em mãos, o fugitivo se envolveu em um tiroteio com o morador da residência, com pelo menos sete tiros sendo disparados, conforme relatado pela Fox 29.