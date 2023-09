RIGA - CULTURA e GASTRONOMIA!

Um passeio pelos países Bálticos! Claro, Riga (capital da Letônia) não poderia faltar! Com muitos lugares turísticos, destacamos abaixo o que não pode faltar no seu roteiro!

Museu da Ocupação

O Museu da Ocupação da Letônia (na capital: Riga) foi fundado em 1993. Diferente de muitos museus, este é mantido e gerido por uma organização pública de caridade.

O país precisou lutar muito pela liberdade do seu povo e de sua terra durante os regimes nacional-socialistas soviético e alemão, de 1940 a 1991. O museu faz uma homenagem aqueles que foram injustamente condenados e assassinados, que morreram lutando por potências estrangeiras, que sofreram e morreram durante repressões e deportações, que fugiram das forças de ocupação e foram espalhados por todo o mundo.

Visitar o museu é mais do que uma aula de história, é aprender a ter respeito por um povo que durante décadas perdeu sua liberdade.

Em 2006, o Parlamento da Letônia aprovou uma lei que fornece apoio financeiro do Estado ao Museu e reforça o direito do Museu de utilizar o edifício e os terrenos aderentes. Uma visita ao Museu faz parte do protocolo diplomático da Letônia e o Museu acolhe numerosos líderes estrangeiros, diplomatas e outras pessoas em visitas oficiais de Estado.

Uma das imagens mais fortes que retrata a união do povo dos países Bálticos é a foto abaixo onde em 23 de Agosto de 1989, 1,5 milhões de pessoas na Letônia, Lituânia e Estónia (países Bálticos) uniram-se para formar uma cadeia humana de 660 km de comprimento – a Via Báltica, para comemorar o Pacto Molotov-Ribbentrop de 1939, também conhecido como Pacto Hitler-Stálin.

Mais informações sobre o museu você encontra no final do artigo.

PRAIA DE JURLAMA:

Daina Jurmala beach hotel & SPA

Muito perto de Riga, a apenas 25 min temos a praia de Jurmala! Parada obrigatória para quem visita a região por ter um clima muito agradável durante a noite (uma rua cheia de barzinhos) e durante o dia uma praia agradável para passear.

Para nós brasileiros a água do mar Báltico não é exatamente quente, mas vale muito a pena conhecer. A praia tem uma tranquilidade e excelente para fazer uma bela caminhada.

Assim, sugerimos você se hospedar em Jurmala (em vez de Riga), principalmente se você viaja em uma época que não seja o inverno!

Descobrimos abaixo um hotel que tem uma localização excelente (você pode ir a pé para praia) além de uma estrutura de SPA para você descansar no final do dia!

O hotel fica a 25 min do aeroporto e a apenas 3 min da praia! Conta com wifi / restaurante / estacionamento gratuito e um atendimento personalizado e cordial! Recomendamos!





Restaurante Gutenbergs

O restaurante “Gutenbergs” fica na cobertura de uma edifício histórico e proporciona uma vista linda da cidade. É o único de Riga onde você pode desfrutar da vista das torres da cidade velha durante todo o ano. Um excelente local para fazer um happy hour ou um jantar romântico enquanto você desfruta da sua viagem para o Báltico!

Na temporada de inverno (novembro a fevereiro) há uma sala com lareira com 40 lugares, e no verão (de março a outubro) tem capacidade para acomodar clientes entre 80 a 90 pessoas.

Paredes de vidro ao longo do terraço, um telhado deslizante e uma lareira com aquecedores adicionais instalados ajudam a manter o ambiente aquecido sem perder a vista deslumbrante.

O restaurante já ganhou vários prêmios: Wine Spectator Award of Excellence 2017, o prémio Baltic Wine list 2018 (Melhor Carta de Vinhos entre Restaurantes de Hotel na Letónia) e a participação nos 30 melhores restaurantes da Letônia, onde ocupou 18º lugar.

O cardápio oferece excelentes pratos grelhados e a simpática equipe sempre recebe você com hospitalidade e um cortesia.

Mercado Central de Riga

Uma atração que sem dúvida não pode faltar no seu roteiro é mercado central de Riga! O mercado está localizado em um conjunto de galpões que oferecem produtos típicos e tradicionais da Letônia e permitem você mergulhar ainda mais na cultura do país.

O mercado já começa do lado de fora, onde nos quarteirões ao redor já é possível comprar produtos frescos, saudáveis e tudo com um preço muito acessível. Dentro do mercado encontramos vários restaurantes onde dependendo do horário é preciso enfrentar um pouco de fila. Mas pode acreditar, vale a pena! Inclusive aquela dica de barganhar o preço que geralmente acontece nesses mercados também se aplica aqui!

A ideia para o Mercado Central de Riga surgiu em 1909 mas a Primeira Guerra Mundial atrasou esses planos até 1922, quando a prefeitura de Riga decidiu construir o mercado central de alimentos. As obras continuaram por oito anos.

Período soviético: em 1949, o Mercado Central foi renomeado como Mercado Central Kolkhoz e a imprensa soviética o elogiou como o melhor mercado da União Soviética.

Em 1997, o mercado foi incluído na lista do Património Mundial da UNESCO juntamente com a Velha Riga.

O Mercado Central de Riga sobreviveu às duras realidades do renascimento do capitalismo e de várias guerras. Porém hoje encontrou o seu lugar e renasceu, reunindo uma variedade de pessoas e tradições tornando-se uma referência por toda Europa devido ao tamanho e a qualidade dos seus produtos!

Praça da Prefeitura (Town Hall square)

Outro local que você vai querer tirar várias fotos de tão charmoso é a Town hall square (praça da prefeitura).

Lá você encontra o famoso edifício de Black Heads (onde vários eventos acontecem inclusive exposições temporárias, casamentos, concertos, etc) bem como o próprio edifício da prefeitura.

Uma dica de logística, essa praça fica exatamente ao lado do museu da ocupação!





NOSSAS DICAS:

MUSEU DA OCUPACAO

Website: https://okupacijasmuzejs.lv/en

DAINA HOTEL – JURMALA

Website: https://hoteldaina.lv/

GUTENBERGS RESTAURANTE

Website: https://restaurant-gutenbergs.lv/

RIGA TURISMO

Website: https://www.LiveRiga.com