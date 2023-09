VARSÓVIA - CULTURA, GASTRONOMIA E DIVERSAO!

Passar férias na Polônia nos traz muitas oportunidades culturais, gastronômicas e para diversão! Vamos destacar neste artigo algumas atracões que não podem faltar na sua lista!





Museum Vodka da Polônia

Ir para a Polônia significa que em algum momento você vai escutar falar de VODKA! A Vodka Polaca é um elemento muito importante da cultura da Polônia que durante séculos tem sido acompanhada pelos polacos durante a celebração de momentos importantes. A Vodka da Polônia é reconhecida internacionalmente!

O tour no museu dura aproximadamente 1 hora e ao final podemos fazer uma degustação de vodkas polonesas! (já incluído no preço! Nós testamos: Muito bom!)

O objetivo da criação do Museu da Vodka Polonesa é apresentar a história, a tradição e o lugar da vodka polonesa no mundo de hoje. Destaca também a importância da indústria de destilaria para manter o seu carácter distintivo, o método de produção e, portanto, a qualidade do próprio produto.

Considerado o único lugar assim no mundo, o Museu da Vodka de Varsóvia está instalado em uma histórica fábrica de destilação a uns 15 min de distância do centro da cidade. O local não foi escolhido ao acaso. Era aqui que funcionava a Fábrica de Vodka de Varsóvia “Koneser”, um complexo de edifícios em estilo neogótico que ocupa 50 mil metros quadrados entre Ząbkowska, Nieporęcka, Białostocka e Markowska Street. É aqui que as principais marcas de vodcas polacas – Luksusowa e Wyborowa – costumavam ser fabricadas.

Os visitantes descobrirão a tradição local de produção de vodka e aprenderão sobre a carreira internacional da Vodka Polonesa, além disso é possível ver um laboratório virtual de um alquimista medieval. Ao final do passeio pelo museu, os visitantes podem comprar lembrancinhas, incluindo as melhores vodcas polonesas.

Mais informações no website mencionado nas informações abaixo!

DICA: Se você gosta de viajar, nesse vídeo abaixo você encontra informações adicionais sobre Varsóvia! E também, descobrimos que ao se inscrever nesse canal você concorre a diárias de hotel para suas próximas férias!!

Link: https://www.youtube.com/watch?v=b99-_kYF8BA









Museu Polin

Todos nós sabemos dos horrores do holocausto que ceifou a vida de seis milhões de judeus durante o governo nazista na Alemanha. Há vários museus, muitos deles construídos em antigos campos de concentração como em Auschwitz, que retratam todo o horror passado pelo povo judeu.

O que às vezes esquecemos é que a maior parte dos campos de concentração encontravam-se na Polônia. E a razão disto é que o país abrigava uma enorme população judaica até a invasão alemã.

O museu da história dos judeus poloneses em Varsóvia é único porque demonstra com uma riqueza de detalhes como os judeus se assentaram na Polônia e como passaram a fazer parte da própria história do país com sua influência nos costumes, alimentação e tradições.

A organização do museu é fantástica e organizada de forma cronológica de forma que o visitante se sente parte da própria história acompanhando desde a chegada dos primeiros mercadores judeus na idade média até os dias de hoje e sua participação nos principais eventos políticos e históricos do país.

Uma das partes mais interessantes é a reconstrução do bairro judaico de que na segunda guerra viria a se tornar o famoso gueto de Varsóvia onde 500 mil judeus foram confinados em apenas 400 hectares. A riqueza de detalhes nos transporta para o dia a dia da região.

O museu assume um papel relevante em um país que desde 1990, após o fim da União Soviética, tenta um resgate da rica história judaica no país. Como referência, a 100 anos, havia três milhões de judeus vivendo na Polônia e hoje existem apenas 50 mil.

Nunca é demais lembrar do passado para evitar repetir os erros no presente e futuro. Restaurar esta história milenar dos judeus na Polônia, por outro lado, nos lembra que uma bela história de convivência entre povos de diferentes credos e costumes nos engrandece. A história presente no museu Polin é um bom exemplo disto.





Restaurante Soul kitchen





Sem dúvida alguma viajar é mergulhar na história, nos costumes, na arquitetura e desvendar o dia a dia de outros povos. Uma das melhores formas de fazer uma imersão em mundos tão diferentes, é através da culinária. É através dela que encontramos histórias secretas de bisavós que passaram suas receitas para suas avós, mães e filhos. A culinária local é a transposição em sabores do caráter de um povo.

A Polônia é um dos países com culinária mais rica do leste europeu. O país já foi dominado por alemães, austro-húngaros e russos entre outros e acabou incorporando em seus hábitos culinários um pouco de outras gastronomias e acabou também influenciando outras culturas. Mas a gastronomia polonesa tem o seu próprio caráter quase que mantendo seus costumes e sendo uma marca de identidade em seus períodos de perda de liberdade.

Uma das tarefas mais difíceis em uma visita turística é descobrir a alma da culinária local sem cair naqueles restaurantes típicos para turistas no centro das cidades que tem seus preços altos e cozinha de qualidade duvidável.

Em Varsóvia, após muita pesquisa, nos chamou a atenção o restaurante Soul Kitchen. O menu trazia opções de pratos clássicos (como a deliciosa sopa Żurek) e algumas fusões com alguns ingredientes não típicos da Polônia. Afinal, nem só de tradição vive uma cultura e sim absorção e desenvolvimento.

A escolha pelo Soul Kitchen não poderia ser mais feliz. O ambiente a meia luz é propício tanto para uma noite romântica quanto para uma boa reunião de amigos que desejam passar uma noite agradável. A música ao vivo executada por um pianista de extrema classe e bom gosto reforça a sensação de estar em um ambiente onde os problemas ficam da porta para a fora.

O serviço é um capítulo à parte onde os garçons atuam como verdadeiros maitres orientando os clientes em suas escolhas e servindo com extrema cordialidade e destreza. O cardápio é mudado sazonalmente e quando visitamos o local havia três das sopas mais tradicionais sendo a mencionada Żurek (uma sopa feita com parte da fermentação do pão, embutidos e ovo), beterraba e peixe. As carnes, especialmente as de porco, tem um sabor intenso e ao mesmo tempo delicado que combinado com legumes extremamente saborosos transportam o cliente para uma experiência gastronômica excepcional.

O preço é justo e adequado a qualidade do restaurante que fica em uma região central e de fácil localização. Estando em Varsóvia uma visita ao Soul Kitchen é definitivamente uma viagem a alma da cultura gastronômica polonesa.

O endereço do restaurante onde você tem a oportunidade de viver uma experiência gastronômica fantástica com a culinária local, você encontra logo abaixo.





Fabrica Norblin

Depois de um dia de passeios, que tal um local cheio de barzinhos, pubs e uma banda ao vivo? Isso tudo você encontra na Fábrica Norblin em Varsóvia! Ouve uma revitalização da antiga fábrica ‘Norblin, Buch Brothers e T. Werner’, que produzia utensílios domésticos de metal folheado no século XIX e início do século XX.

Existe também um museu que não se limita a apenas um único edifício, já que as exposições são exibidas em vários locais do complexo da Fábrica Norblin. Durante o passeio, você conhecerá 10 prédios históricos e 50 máquinas e equipamentos que compunham toda a linha de produção da antiga fábrica.





NOSSAS DICAS:

RESTAURANTE SOUL KITCHEN

Endereço: ul. Nowogrodzka 18a, 00-511 Varsóvia

http://www.soulkitchen.pl/





MUSEU VODKA DA POLONIA

Centrum Praskie Koneser. Plac Konesera 1. 03-736 Varsóvia

https://muzeumpolskiejwodki.pl/





MUSEU POLIN

6 Mordechaja Anielewicza St. - 00-157 Varsóvia

https://www.polin.pl/pl





FABRIKA NORBLINA

ul. Żelazna 51/53 - 00-841 Warszawa

https://fabrykanorblina.pl/en/norblin-factory/#o-projekcie





Setembro/2023