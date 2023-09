Suposta pivô da separação de Sandy e Lucas rompe o silêncio

Na terça-feira passada, dia 26, a atriz Bruna Guerin foi erroneamente apontada como suposto interesse amoroso e suposto motivo da separação de Lucas Lima e Sandy. Diante da repercussão dessas acusações infundadas, a artista usou seu perfil no Instagram para esclarecer a situação.





Bruna enfatizou que não mantém nenhum relacionamento romântico com Lucas e que ele é apenas um amigo e colega de trabalho, fazendo parte do mesmo elenco da peça teatral "Once - O Musical".





Ela iniciou sua declaração dizendo: "Ao longo de 20 anos de carreira, tenho dedicado um esforço incansável à minha profissão e nunca antes fui alvo de tamanha onda de ódio gerada por falsos boatos amplificados pela imprensa irresponsável."





Em seguida, Bruna enfatizou: "Não sou de forma alguma a causa da separação e nunca tive qualquer envolvimento romântico com meu colega de trabalho. Especulações infundadas, acusações e mensagens de ódio difundidas sem fundamento são cruéis e estão tendo um impacto profundo em mim. Expresso todo o meu apoio e respeito a Sandy e Lucas neste momento que estão enfrentando."





Quem é Bruna Guerin





Bruna Guerin é uma atriz, cantora, dançarina e dubladora brasileira. Ela nasceu em São Paulo, em 10 de agosto de 1985.





Guerin começou sua carreira artística aos 17 anos, no teatro. Ela já atuou em diversas peças, incluindo "Romeu e Julieta", "Hair", "O Mágico de Oz" e "The Rocky Horror Show".





Em 2020, Guerin estreou na televisão na novela "Salve-se Quem Puder", da Rede Globo. Ela interpretou a personagem Petra, uma irmã invejosa e dissimulada.





Guerin também é cantora e dubladora. Ela já lançou dois álbuns de estúdio e dublou personagens em diversas animações, incluindo "Frozen", "Carros 3" e "Meu Malvado Favorito".