Acabou: Azul e Gol deixam de oferecer descontos para crianças de 2 a 12 anos, diz site

As companhias aéreas Azul e Gol decidiram cessar a prática de conceder descontos em passagens aéreas para crianças com idades entre 2 e 12 anos. De acordo com o IG , os descontos, que antes eram de 25% para a Azul e 20% para a Gol, foram interrompidos neste mês de setembro.





A Azul, ao ser contatada pelo iG Turismo, esclareceu que crianças com menos de 2 anos continuam a ter a vantagem de viajar gratuitamente em voos domésticos, desde que estejam acomodadas no colo de um adulto responsável. Em voos internacionais, crianças com menos de 2 anos pagam uma tarifa equivalente a 10% do valor da tarifa de um adulto.





A companhia reforçou essa mudança em sua política, afirmando que "a partir de 15 de setembro, todos os passageiros com mais de 2 anos pagam a tarifa regular de acordo com o voo escolhido".





As regras para o embarque de crianças menores de 2 anos pela Gol são semelhantes às da Azul, com desconto de 100% para viagens em voos nacionais quando a criança viaja no colo do responsável, e um desconto de 90% para voos internacionais, de acordo com as informações disponíveis no site da empresa.





É importante observar que apenas é permitido o embarque de um bebê de colo por passageiro e que o responsável pelo bebê deve ter pelo menos 18 anos de idade.





O iG Turismo também buscou entrar em contato com a Latam para obter informações sobre possíveis mudanças em suas políticas tarifárias para crianças. Atualizaremos esta nota assim que recebermos uma resposta da empresa.