Últimos dias para inscrição do concurso da Câmara dos Deputados com 749 vagas

havia divulgado quatro editais de Concursos Públicos com o objetivo de contratar 749 Analistas Legislativos, sendo que 140 são para provimento imediato, conforme discriminado na matéria do Diário Cursos com informações do PCI Concursos . E, agora faltam poucos dias para o término das inscrições.

O edital nº 01 disponibiliza oportunidades para as funções de: Contador (3), Informática Legislativa (30) e Técnico em Material e Patrimônio (20).





Já o edital nº 2 visa contratar servidores para os cargos de Assistente Social (2), Enfermeiro (2), Farmacêutico (1) e Médico (15).





No edital nº 3, há em aberto 33 vagas para Técnica Legislativa, enquanto que o edital nº 4, apresenta oportunidades para as atribuições de Consultoria (32), com designação simultânea para a função comissionada de Consultor Legislativo (FC-3), e outras duas para Consultoria, com designação simultânea para a função comissionada de Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira (FC-3).





Com jornada de 40 horas semanais, os profissionais com nível superior, farão jus à remuneração de R$ 26.196,30 a R$ 34.812,19.





Vale ressaltar que no quantitativo de vagas informadas, há aquelas reservadas para candidatos que se enquadrem nos itens especificados nos editais de abertura.





As inscrições estarão abertas no período das 16h do dia 28 de agosto de 2023 até as 16h do dia 4 de outubro de 2023, no site da FGV . Nesta etapa é preciso efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 95,00 a R$ 120,00.





Haverá isenção da taxa para candidatos inscritos no Cadastro Único e doadores de medula, sendo que os pedidos devem ser realizados entre às 16h do dia 28 de agosto e às 16h do dia 30 de agosto de 2023.





Como forma de classificar os inscritos será aplicada prova objetiva e discursiva, em todas as capitais do País. Em alguns casos haverá ainda a prova de títulos.





De acordo com os editais, a previsão é que a primeira etapa seja aplicada no dia 3 de dezembro de 2023, e contará com questões sobre temas de conhecimentos gerais e específicos.





Estes Concursos Públicos são válidos por dois anos, contados da data da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União (DOU), podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.





Para mais informações acesse em nosso site os editais completos.



