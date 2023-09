Sandy e Lucas se encontram após o divórcio: veja como foi

Imagem: Reprodução









De acordo com informações do gshow, além de Sandy e Lucas, o programa também contará com a presença dos outros membros da Família Lima (Lucas Lima, Moisés Lima, Allen Lima, Amon Lima e Zeca Lima), Xororó, Roupa Nova, Vitor Kley e Thiaguinho.





O que os telespectadores podem esperar da participação do ex-casal?





Segundo relatos de espectadores na plateia, o programa teve momentos emocionantes. Sandy e Lucas falaram abertamente sobre o divórcio, revelando que a decisão foi tomada há cerca de um mês, que ambos choraram e se abraçaram, e até cantaram juntos a música "Areia" em um emocionante dueto.





A página Eternus descreveu: "Sandy e Lucas já apareceram sem as alianças. Serginho [apresentador] deu espaço para eles falarem, Lucas se emocionou muito, disse que a decisão foi tomada há cerca de um mês e pouco. […] Lucas pareceu se emocionar por várias vezes no programa. Sandy não chorou, mas também se emocionou. Eles continuam cumprindo normalmente suas obrigações profissionais, inclusive Lucas seguirá em turnê na Europa", relatou.





No repertório de Sandy, também estão inclusas as músicas "Aquela dos 30", "Me Espera" com Thiaguinho, "Meu Disfarce" com Xororó, "Tudo Teu" com Vitor Kley e "A Lenda" com Roupa Nova.





Término: Lucas e Sandy anunciaram sua separação no Instagram e explicaram que a decisão não foi fácil. No entanto, ressaltaram que o acordo foi alcançado sem "brigas, mágoas ou traumas". Eles afirmaram que o amor que construíram é eterno, assim como sua família, e enfatizaram que o respeito entre eles continua. Além disso, solicitaram privacidade durante esse período.





Sandy e Lucas se conheceram em 1998, quando tinham 15 e 16 anos, respectivamente. Na época, Sandy estava em outro relacionamento. Eles começaram a namorar no ano seguinte. O casamento ocorreu em setembro de 2008, e o filho do casal, Theo, nasceu em junho de 2014.