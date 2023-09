Vírus Nipah: o que é, como é transmitido e como se prevenir

O vírus Nipah é um vírus zoonótico, ou seja, que é transmitido de animais para humanos. Ele foi descoberto pela primeira vez na Malásia, em 1998, e desde então já causou surtos em outros países, como Indonésia e Índia.





O vírus Nipah é transmitido por morcegos frugívoros, que excretam o vírus em suas fezes e urina. O vírus pode ser transmitido para humanos por meio do contato com as fezes ou urina dos morcegos, ou por meio do consumo de alimentos ou bebidas contaminados com o vírus.





Os sintomas da infecção pelo vírus Nipah variam de pessoa para pessoa, mas podem incluir febre, dor de cabeça, dor de garganta, tosse, falta de ar, confusão mental e convulsões. Em casos graves, a infecção pode levar à morte.





Prevenção:





Não existe vacina contra o vírus Nipah. As medidas de prevenção incluem:Evitar o contato com morcegos frugívoros;

Lavar as mãos com água e sabão com frequência;

Cozinhar bem os alimentos;

Evitar consumir frutas ou verduras que não tenham sido devidamente lavadas.





O vírus Nipah é uma doença grave que pode ser fatal. É importante estar ciente dos riscos de transmissão e tomar medidas de prevenção para evitar a infecção.: