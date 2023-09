Tentativa de Invasão na Residência do Ministro da Fazenda Fernando Haddad em São Paulo

Na madrugada desta quinta-feira (14), a residência do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do partido PT, localizada no bairro de Indianópolis, Zona Sul de São Paulo, foi alvo de uma tentativa de invasão por assaltantes. No momento da ocorrência, tanto Haddad quanto sua filha estavam presentes na propriedade.

Segundo informações, os criminosos conseguiram arrombar o portão de entrada, porém, não tiveram êxito em adentrar a residência, forçando-os a fugir. Até o momento, não houve prisões relacionadas ao incidente.