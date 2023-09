Walewska Oliveira: Como foram os últimos dias antes da morte

Walewska Oliveira faleceu na noite da última quinta-feira, 21 de setembro de 2023, aos 43 anos, após cair do 17º andar do prédio onde morava , na Bela Vista, em São Paulo. A polícia investiga o caso como suicídio.





Nos últimos dias de vida, Walewska estava em São Paulo para divulgar sua autobiografia, "Walewska: Uma Vida de Vôlei". Na terça-feira, 19 de setembro, ela gravou um podcast com o jornalista Alê Oliveira e, na quarta-feira, 20 de setembro, participou de um evento de lançamento do livro.





Na quinta-feira, 21 de setembro, segundo informações a confirmar, Walewska passou o dia em casa, com sua família e amigos. No início da noite, ela foi vista pela última vez na área de lazer do prédio. Segundo o boletim de ocorrência, ela teria caído do terraço, que fica no 17º andar, e caído na sacada do apartamento do primeiro andar.





A polícia ainda não divulgou detalhes sobre a investigação, mas o marido de Walewska, Ricardo Alexandre Mendes, afirmou que o casal vivia problemas na relação há cerca de quatro anos.





Entenda o Caso





Na última quinta-feira(21), o Brasil foi pego de surpresa Walewska Oliveira com a notícia da Rádio Itatiaia informando a morte da ex-jogadora de vôlei da Seleção brasileira.





A causa da morte de Walewska Oliveira foi confirmada por um laudo do Instituto Médico Legal (IML). O laudo apontou que a causa da morte foi traumatismo craniano encefálico, causado pela queda.





A morte de Walewska Oliveira foi um choque para o mundo do vôlei e do esporte brasileiro. Ela foi uma das maiores jogadoras da história do Brasil, tendo conquistado diversos títulos, incluindo a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.