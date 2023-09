Felca: Tiktoker revela quanto ganhou e o que fez com dinheiro das lives de NPC

Quanto ganhou Felca com as lives NPC e o que fez com o dinheiro





Imagem: Reprodução Redes Sociais





Recentemente o mundo da internet não fala em outra coisa. Criticada por uns, amada por outros, as lives de NPC onde pessoas simulam personagens de videogame para pedirem dinheiro conquistaram a plataforma tiktok e foi alvo de críticas devido a maneira um pouco estranha e, digamos infantil, que elas são apresentadas. No meio deste turbilhão está o youtuber e tiktoker Felca, Felipe Bressanim, que foi um dos responsáveis por viralizar esse conteúdo aqui no Brasil.



Em um vídeo publicado hoje, 23 de setembro de 2023, Felca mostra quanto ganhou nas lives e o que ele fez com o dinheiro.

O que são as lives NPC

Lives NPC são transmissões ao vivo no TikTok em que os criadores de conteúdo interpretam personagens não jogáveis (NPCs) de videogames. Os NPCs são personagens que não podem ser controlados pelo jogador e geralmente têm um comportamento repetitivo e previsível.

Nas lives NPC, os criadores de conteúdo se vestem e se comportam como NPCs, usando frases e movimentos pré-programados. Os espectadores podem interagir com os criadores de conteúdo enviando presentes virtuais, que podem ser convertidos em dinheiro real.

O formato das lives NPC se popularizou no TikTok em 2023, após um vídeo do criador de conteúdo Felca viralizar. No vídeo, Felca interpreta um NPC de um jogo de RPG, repetindo frases e movimentos de forma robótica.

As lives NPC são uma forma de humor e entretenimento que explora a natureza repetitiva e previsível dos NPCs. Elas também são uma forma de monetização para os criadores de conteúdo, que podem ganhar dinheiro com os presentes virtuais enviados pelos espectadores.

A folha de São Paulo mostra um pouco também do que são as lives aqui

Aqui estão alguns exemplos de lives NPC: Um criador de conteúdo interpreta um NPC de um jogo de ação, repetindo frases como "me dê uma arma" e "me ajude". Um criador de conteúdo interpreta um NPC de um jogo de RPG, repetindo frases e movimentos de forma robótica. Um criador de conteúdo interpreta um NPC de um jogo de simulação, repetindo tarefas de forma repetitiva. As lives NPC são uma tendência recente, mas já conquistaram um grande número de seguidores no TikTok.

Quem é Felca

Felca, cujo nome verdadeiro é Felipe Bressanim, é um youtuber e influenciador digital brasileiro nascido em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, em 1998. Ele é conhecido por seus vídeos de humor, que abordam uma variedade de temas, como internet, cultura pop e cotidiano.

Felca começou seu canal no YouTube em 2017, e desde então acumulou mais de 4,5 milhões de inscritos e cerca de 190 milhões de visualizações. Ele também é popular nas redes sociais, com mais de 2,5 milhões de seguidores no Instagram e 1,5 milhão de seguidores no TikTok.

Em 2023, Felca viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo bem-humorado sobre a avaliação da base da influenciadora Virgínia Fonseca. No vídeo, ele aplica uma grossa camada de produto, como se fosse um creme. O vídeo foi visto por mais de 10 milhões de pessoas e ajudou a popularizar Felca entre um público mais amplo.

Além de seus vídeos de humor, Felca também é conhecido por seu envolvimento em causas sociais. Ele é um defensor da educação e da cultura, e já participou de campanhas para arrecadar fundos para projetos sociais.

Felca é um dos principais influenciadores digitais do Brasil. Ele é conhecido por seu humor irreverente e seu compromisso com causas sociais.

Entre os vídeos que são populares de Felca, além dos relacionados a NPC, está o que ele testa a base da Vírginia Fonseca, Testei a base da Virgínia Fonseca" (2023), além dos vídeos relacionados a npc e como é ser um nerd".

Quanto ganhou Felca e o que fez com o dinheiro das lives de NPC Um vídeo divulgado em sua rede social youtube, Felca revela o quanto ele ganhou nas lives de npc e revelou, também, o que ele fez com o dinheiro.

De acordo com ele, Vídeo abaixo, ele recebeu algo em torno de 31 mil reais e esse valor ele doou para instituições de caridade.







Lives foram proibidas no tiktok?



De acordo com



A decisão da plataforma foi tomada devido a preocupações com o conteúdo repetitivo, não autêntico e degradante das lives NPC. De acordo com TechTudo , o TikTok restringiu as lives NPC, que são transmissões ao vivo em que os criadores de conteúdo interpretam personagens não jogáveis (NPCs) de videogames.A decisão da plataforma foi tomada devido a preocupações com o conteúdo repetitivo, não autêntico e degradante das lives NPC.



As lives NPC não serão bloqueadas ou derrubadas, mas não serão recomendadas para novos usuários na página "Para Você".





Como fazer uma live NPC

É necessário ver as atualizações primeiro para saber se as restrições se estendem para as novas lives. Caso a sua plataforma não proiba totalmente o conteúdo de lives npc veja como fazer uma(por responsabilidade de quem desejar fazer):



Para fazer uma live NPC, você precisará de:





Uma conta no TikTok com mais de 18 anos e pelo menos mil seguidores.

Um celular ou computador com acesso à internet.

Uma boa conexão de internet.

Um espaço tranquilo para fazer a live.

Roupas e acessórios para se caracterizar como um NPC.

Um roteiro com frases e movimentos pré-programados. Aqui estão os passos para fazer uma live NPC:





Abra o aplicativo do TikTok e faça login na sua conta.

Toque no símbolo "+" no canto inferior da tela e selecione "ao vivo".

Configure a sua live, como o título, a descrição e as configurações de privacidade.

Comece a sua live e comece a se comportar como um NPC.

Responda aos comentários e presentes dos espectadores.

Termine a sua live quando quiser.

Aqui estão algumas dicas para fazer uma live NPC de sucesso:





Escolha um personagem de um jogo que você goste e que seja relativamente fácil de interpretar.

Crie um roteiro com frases e movimentos pré-programados que sejam engraçados ou interessantes.

Seja criativo e não tenha medo de improvisar.

Interaja com os espectadores e responda aos seus comentários e presentes.

Com um pouco de planejamento e criatividade, você pode fazer uma live NPC que seja divertida e envolvente para os espectadores.





Aqui estão algumas ideias para personagens NPC que você pode interpretar: