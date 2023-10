EDITAL DE USUCAPIÃO - SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

Publicado em 26 de outubro de 2023

OFÍCIO ÚNICO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO-RN

Endereço: Rua das Ostras, 160, Centro, São Miguel do Gostoso - RN

CEP 59.585-000 Telefone: 84 4042-0941 CNPJ 23.387.197/0001-69

E-mail: contato@smgcartorio.com.br





EDITAL (ART. 1.071, CPC ) - PRAZO: 15 DIAS. OFÍCIO ÚNICO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN.









A Dra. SAMARA THALITA CABRAL MACHADO, Oficial de Registro Interina do Ofício Único de São Miguel do Gostoso/RN, na forma da Lei, FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, em especial, CECÍLIA SPIAZZI e PROPRIETÁRIO DESCONHECIDO, que se processam perante esse Cartório nos termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por GEORGE JACINTO PEREIRA, inscrito no CPF/MF sob o número 011.857.714-09, com a seguinte descrição: “Imóvel localizado na Rua dos Dourados, S/N, Centro, no Município de São Miguel do Gostoso/RN, medindo uma área total de 64.050,25m² e perímetro de 1.167,67m. Com os seguintes confrontantes: a) NORTE: EMÍLIA RODRIGUES TEIXEIRA E SILVA com 162,03 m, qualificação não apresentada; b) SUL: MARCELO ARAÚJO com 184,17 m, qualificação não apresentada; c) LESTE: JOSÉ ARY CARDOSO FERREIRA com 394,57 m, com qualificação não apresentada; d) OESTE: RUA DOS DOURADOS com 34,18m, JOSÉ TORRES TEIXEIRA com 130,71 m, CECÍLIA SPIAZZI com 106,97 m, PAOLO BARATELLA com 53,13m, CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA com 28,82 m, ANA CRISTINA DA SILVA com 24,73 m, FRANCINETE SOARES CAPISTRANO com 36,60 m, PROPRIETÁRIO DESCONHECIDO com 12,06 m;”., caracterizado pela planta e memorial descritivo constante dos autos, ficando os mesmos CIENTES do procedimento administrativo ainda em fase de lavratura de ata notarial, podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial.