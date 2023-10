Juazeiro inicia a 3ª edição do maior Festival Gastronômico do Vale do São Francisco

Na segunda-feira (23) a cidade de Juazeiro na Bahia deu início a 3ª edição do Festival Sabores de Juazeiro. A cidade, reconhecida por ser o maior polo de fruticultura brasileira onde concentra em seu território boa parte dos produtores de frutas frescas entre as cidades que integram a região do submédio do São Francisco, responsável pela produção de manga e uva que são exportadas, especialmente, para os mercados europeu e americano, acaba de iniciar a 3ª edição do Festival Gastronômico Sabores de Juazeiro. Um convite para celebrar o rico potencial produtivo da cidade sob o evocativo tema: De Juazeiro para o Mundo.





O evento, já consolidado no calendário anual do município de Juazeiro, no Vale do São Francisco na Bahia, vai até o dia 12 de novembro e conta com 42 empreendimentos participantes que trazem aos amantes da culinária regional diversos produtos e uma variedade de 66 opções entre pratos e drinks, que em sua maioria podem ser apreciados através da visita aos empreendimentos ou através do delivery Pede.Ai.





Na cerimônia de abertura as boas-vindas foram dadas pelo gerente regional do Sebrae, Carlos Cointeiro e o diretor da Artfully, Bernardo Lima. Estiveram também presentes o Secretário de Cultura e Esportes, Sérgio Fernandes, representando a prefeita Suzana Ramos; Marcelo Andrade Ferreira, Representando a Superintendência Estadual do Banco do Nordeste e representantes dos diversos patrocinadores e apoiadores do evento.





As ações de sustentabilidade e de promoção do Festival foram apresentadas pelo consultor Rafael Braga da Ori Brazil, juntamente com Alfredo Andrade, que também é um dos curadores da Mostra Fotográfica "De Juazeiro para o Mundo", que será exibida no Juá Garden Shopping.





A embaixadora do evento, Paula Theotônio manteve a tradição de apresentar os pratos participantes juntamente com Carlos Cointeiro, e, para encerrar a noite, uma aula show com o chef embaixador Leandro Nascimento, que assinou o coquetel da noite e ainda preparou ao vivo um Arroz Caldoso de Carneiro com Queijo Coalho Defumado.