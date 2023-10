Ellus lança campanha Top Five

Na intenção de apresentar mulheres apaixonadas e com personalidades distintas, a Ellus montou um grupo composto por 5 mulheres que compartilham uma causa em comum: a sustentabilidade e a proteção do nosso planeta. Encorajando o poder entre as mulheres e se apropriando dessa revolução das telas, o objetivo da campanha é movimentar a força feminina a fazer um planeta melhor através do nosso comportamento e de nossa consciência.





O grupo é composto por Victoria Grendene, Esther Marques, Ana Euler, Carol Mendes e Camila Mendes, todas com muito estilo e personalidades distintas, mas compartilham uma paixão profunda por seu compromisso com questões ambientais urgentes. Além de suas carreiras individuais, todas estão envolvidas em um projeto ecológico inovador que será lançado nos próximos meses, e entendem que o futuro do nosso planeta está em nossas mãos e, juntas, estão determinadas a fazer a diferença. Este projeto inovador promete unir moda e sustentabilidade, desafiando as normas da indústria da moda e promovendo uma consciência ambiental mais profunda.









Camila Mendes, natural de Belo Horizonte, e sua irmã Carol Mendes, compartilham uma paixão pela natureza. Para elas, a preservação do meio ambiente é uma missão pessoal. "Temos o dever de cuidar da nossa casa. Se cada um de nós fizer um pouco, poderemos corrigir muitos dos erros que afetam o clima da Terra diariamente", afirma Camila.













Victoria Grendene, que nasceu em Porto Alegre, é uma defensora dos direitos dos animais. Ela presta apoio a várias ONGs dedicadas à proteção dos animais, demonstrando seu compromisso com o bem-estar de todas as formas de vida em nosso planeta.













Ana Euler, natural de Belo Horizonte, está atualmente estudando Direito e endossa a moda upcycling. Ela acredita na sustentabilidade e na reutilização criativa de roupas pois desempenham um papel fundamental na redução do desperdício e na promoção de um estilo de vida mais ecológico.













Esther Marques, que cursa administração, está por trás de vários projetos sociais. Para ela, a empatia e a resiliência são os pilares que sustentam a mudança positiva. "Sem empatia e resiliência, você não chega a lugar nenhum", ressalta Esther.





Sobre a Ellus:

Sobre a Ellus: Fundada em 1972, a Ellus é uma marca brasileira reconhecida por seu estilo urbano e atual. Com uma identidade fortemente ligada à cidade, a Ellus combina moda e cultura, oferecendo coleções inovadoras e contemporâneas que refletem o estilo de vida das grandes cidades.