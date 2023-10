O que aconteceu com Laura Bolsonaro

Imagem: Reprodução Instagram



A filha caçula do ex-presidente Bolsonaro, Laura Bolsonaro, completou 14 anos de idade no último dia 16 de outubro de 2023. A comemoração foi um evento que contou com a presença do pai, da mãe Michelle Bolsonaro além de familiares e amigos.





Até aí tudo bem, no entanto, a internet, que não deixa passar nada, observou algo estranho na relação entre ela e o pai.





Ao ser abraçada, Laura demonstra uma certa distância e dá a entender, pela linguagem corporal que ignora o abraço do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro.









Durante a sua passada pela presidência, Laura de Bolsonaro foi pouco comentada e o que ganhou mais repercussão foi o caso dela ter sido transferida do Colégio Militar de Brasília para um colégio particular após ter sofrido com bullying





Ao que parece, e segundo o portal terra, há época, Laura teria sido vítima de ofensas verbais por parte de colegas de classe.