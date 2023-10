Favorito Supermercados apresenta planos de expansão nesta sexta (27)

Na próxima sexta-feira (27) o Favorito Supermercados recebe seus principais fornecedores em um café da manhã no Guinz, a partir das 7h30, a para apresentar os resultados alcançados neste ano e os projetos para 2024. O diretor comercial Vinícius Gama vai falar sobre o crescimento conquistado em 2023, as ações de marketing desenvolvidas e os planos que pretendem colocar em prática para expansão: inauguração de novas lojas, reformas de outras, chegada em novos mercados, além de oportunidades de parceria. O Café com o Fornecedor é um evento realizado anualmente e tem como objetivo celebrar as conquistas e projetar as parcerias futuras.





Para 2024 a marca planeja abrir aquela que será a maior loja do grupo, a ser erguida na Avenida Ayrton Senna em Nova Parnamirim no formato atacarejo. Contará com um mall, cujo maior player já está confirmado: será a Academia Smart Fit. Finalizado esse projeto, por volta do mês de outubro, será dado início às obras da outra nova loja, também de atacarejo, desta vez na cidade de Macaíba. A primeira unidade com essa proposta foi inaugurada este ano na Zona Norte de Natal e a terceira loja prevista também será naquela região no mesmo formato, em 2025.





"Não foi intencional que as nossas novas unidades fossem de atacarejo, é que os terrenos que temos disponíveis estão localizados em áreas cujo modelo de negócio atende melhor à população local nesse formato. Além de alcançar um nicho importante de consumidor em um raio maior de distância, vende também para pequenos negócios, trazendo um ticket médio mais alto", aponta Vinícius.





O gestor esclarece ainda que a marca está atenta a outros projetos voltados para o varejo, que pretende colocar em prática nos próximos três anos, visando atender a um outro público, com um perfil mais prime. Entre eles, estão a reforma e modernização de lojas que estão em operação, aquisição de novos equipamentos, investimento em comunicação visual, modernização de fachadas, entre outras iniciativas.





"Estamos planejando colocar em prática várias novidades que temos visto em grandes mercados nacionais como São Paulo, Paraná e até fora do país. Nossa intenção é seguir com as ações de modernização sem perder a nossa essência. Um exemplo disso é a campanha de aniversário de 15 anos: reescrevemos uma história que meus pais viveram lá no início, mas com uma nova perspectiva", lembra Vinícius.





Formado em administração, Vinícius Gama assumiu a diretoria comercial do Favorito Supermercados nos últimos anos, mas como conta, foi criado com a barriga no balcão, sempre prezando pela valorização do cliente. Quando assumiu a gestão comercial, o grupo tinha três lojas. Com o passar do tempo, foi conseguindo expandir, abrindo novas unidades e adquirindo de outras redes. Hoje, o grupo conta com seis lojas.





É ele quem tem dado esse tom de modernidade à marca. "Temos investido na busca por novas tecnologias, no fortalecimento do digital, no e-commerce, no aplicativo que oferece ofertas exclusivas, sempre visando a experiência do cliente. Por isso, cuidamos também com muita atenção do treinamento de pessoal, do atendimento. Isso para nós tem muito valor", detalha.





Foi na loja da Avenida Roberto Freire onde as novidades começaram a ser implementadas, numa espécie de projeto piloto. Desde a mudança da fachada, o uso de tecnologias e a venda de novos produtos importados. A partir daí, a marca Favorito Supermercados tem conquistado uma nova visibilidade.