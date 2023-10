Gislayne Araripe é a nova Diretora Comercial da Beplauze

Com experiência em marketing e vendas, a cofundadora chega à equipe da plataforma de eventos culturais para reforçar o time e contribuir no crescimento do negócio

A plataforma de eventos culturais, Beplauze, anuncia nova Diretora Comercial, Gislayne Araripe, que também é uma das cofundadoras. O serviço tem como premissa auxiliar na busca por eventos nas principais cidades do país e, por meio do fundo privado de fomento à cultura, contribuir para projetos especiais, estabelecimentos, organizações e artistas. "Estamos muito entusiasmados em anunciar Gislayne Araripe como a força estratégica por trás de nossa jornada. Sua visão, paixão e dedicação foram fundamentais para moldar nossa empresa e conduzir nossa missão. Gislayne é uma líder inspiradora, e sua presença contínua na nossa equipe nos motiva a alcançar novos patamares de sucesso. Além disso, é excelente ver o time de profissionais da plataforma crescendo", comenta Claudio Gandelman, CEO da Beplauze. Gislayne é graduada em Marketing pela faculdade Estácio de Sá e possui curso extensivo em Finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec). Durante sua trajetória profissional, já auxiliou mais de 50 mil empreendedores a transformarem os próprios negócios, ajudando marcas a construírem imagem e reputação. Além disso, também tem experiência como líder de vendas. "Como cofundadora da Beplauze e agora Diretora Comercial, estou esperançosa em trazer uma nova dimensão à forma como as pessoas consomem e experimentam cultura. As atrações têm o poder de nos unir, inspirar e emocionar, e nossa plataforma está aqui para ajudar exatamente nisso, além de contribuir em um setor que precisa de mais visibilidade e apoio", afirma Gislayne. Com objetivo de fomentar a cultura e fornecer ao público informações sobre eventos no Brasil, a Beplauze está disponível em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Brasília. Em um só lugar, a plataforma reúne programações de exposições, teatros, festas, shows etc. O serviço é gratuito, mas também conta com opção de assinatura que, além de descontos de até 50% em atrações, tem como premissa que as primeiras três assinaturas de cada usuário, e depois os 10% de toda receita, sejam destinados pela Beplauze para um fundo privado de incentivo à cultura. Sobre a Beplauze A Beplauze é uma plataforma cultural que reúne todos os eventos das maiores cidade em um só lugar: teatro, festas, shows, exposições e muito mais. O serviço é gratuito para o público e oferece páginas dedicadas à programação de cada cidade. Para incentivar o público a prestigiar a cultura, a Beplauze oferece a opção de assinatura mensal de R$9,90, em contrapartida, oferece descontos de até 50% em diversas atrações. Além disso, o valor integral dos primeiros três meses de assinatura, e após isso 10% de toda receita, serão destinados pela Beplauze para um fundo privado de fomento à cultura para patrocinar novos artistas e projetos especiais. Atualmente disponível em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador e Porto Alegre. Site: https://www.beplauze.com/ Instagram: https://www.instagram.com/beplauze.sp/ Twitter: https://twitter.com/beplauze TikTok: https://www.tiktok.com/@beplauze