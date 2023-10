Inscrições gratuitas para aulão de revisão do Enem seguem até a próxima segunda-feira (23)

Para garantir uma vaga, candidatos devem se inscrever pela internet





Quem deseja se preparar para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem até a próxima segunda-feira (23) para se inscrever no Aulão de Revisão promovido pela Universidade Potiguar (UnP) em Natal e Mossoró.





Os estudantes da Região Metropolitana podem se inscrever no site www.even3.com.br/enemunp/ . Já os estudantes de Mossoró, podem acessar o link www.even3.com.br/unpenem/





O Aulão de Revisão acontecerá simultaneamente nos auditórios do Hotel Holiday Inn Natal e do Campus Mossoró da UnP, no dia 28 de outubro, das 8h às 18h.





Social





Com o propósito de promover a solidariedade, a ação incentiva os participantes a contribuírem com um quilo de alimento não perecível durante o evento. Os donativos serão direcionados a famílias em situação de vulnerabilidade.





Professores





O Aulão de Revisão para o Enem da UnP será conduzido por professores especialistas em aprovação no Enem, que compartilharão dicas, estratégias e conteúdos essenciais para o sucesso nas provas. Os participantes terão a oportunidade de tirar dúvidas, revisar temas importantes e se preparar de forma eficaz.





Natal





Ciências da Natureza

Física: Prof. Rafael Medeiros

Química: Prof. Moisés Medeiros

Biologia: Prof. Mateus Medeiros





Ciências Humanas

História: Prof. Lucas Donato

Geografia: Prof. Luiz Carlos

Filosofia e Sociologia: Prof. Agenor Florêncio





Matemática e suas Tecnologias

Matemática: Prof. Ronaebson de Carvalho Ferreira

Matemática: Prof. Adilson Júnior





Linguagens e Códigos

Redação: Profa. Rahiara Lira





Mossoró





Ciências da Natureza

Física: Prof. Rafael Medeiros

Química: Prof. Thiago Magalhães

Biologia: Prof. Mateus Medeiros





Ciências Humanas

História: Prof. Gilbert Patsayev e Prof. Mário Glauco

Geografia: Prof. Blênio

Filosofia e Sociologia: Prof. Sandro





Matemática e suas Tecnologias

Prof. Hugo





Linguagens e Códigos

Prof. Caio Moura e Prof. Milene Lima





Serviço





Universidade Potiguar oferece aulão de revisão gratuito para o Enem 2023

Entrada: 1kg de alimento não perecível

Horário: 8h às 18h

Natal: Hotel Holiday Inn, Avenida Senador Salgado Filho, Lagoa Nova, zona Sul





Mossoró: Campus Mossoró da UnP, Avenida João da Escóssia, Nova Betânia





Sobre a Universidade Potiguar - UnP





A UnP é a única universidade privada do Estado do Rio Grande do Norte e integrante do maior e mais inovador ecossistema de qualidade do Brasil: o Ecossistema Ânima. Com 42 anos de atividades, possui milhares de alunos entre os campi em Natal e Mossoró, oferecendo cursos de graduação, pós-graduação lato sensu, Mestrados e Doutorados. Também contribui para democratização do ensino superior ao disponibilizar uma oferta de cursos digitais com diversos polos dentro e fora do Rio Grande do Norte. Como formadora de profissionais, a instituição tem compromisso com a cidadania, sempre pautada nos valores éticos, sociais, culturais e profissionais. Este propósito direciona o desenvolvimento e a prática de seu projeto institucional e dos projetos pedagógicos dos cursos que oferece para a comunidade. Para mais informações: www.unp.br





Sobre a Ânima Educação





Com o propósito de transformar o Brasil pela educação, a Ânima é o maior e o mais inovador ecossistema de ensino de qualidade do país, com um portfólio de marcas valiosas e um dos principais players de educação continuada na área médica. A companhia é formada por mais de 400 mil pessoas, distribuídos em 18 instituições de ensino superior e em mais de 700 polos educacionais por todo o Brasil. Integradas também ao Ecossistema Ânima estão marcas especialistas em suas áreas de atuação, como HSM, HSM University, EBRADI (Escola Brasileira de Direito), Le Cordon Bleu (SP), SingularityU Brazil, Inspirali e Learning Village, primeiro hub de inovação e educação da América Latina, além do instituto Ânima.





Em 2022, a Ânima foi um dos destaques do Prêmio Valor Inovação – parceria do jornal Valor Econômico e a Strategy&, consultoria estratégica da PwC – figurando no ranking de empresas mais inovadoras do Brasil no setor de educação. Além disso, o CEO, Marcelo Battistela Bueno, foi premiado como Executivo de Valor, no setor de Educação, no Prêmio Executivo de Valor 2022, que elege os gestores que se destacaram à frente de empresas e organizações. A companhia também se destacou no Finance & Law Summit Awards – FILASA, em 2022, como Melhor Departamento de Compliance. Em 2021, a organização educacional foi destaque no Guia ESG da revista Exame como uma das vencedoras na categoria Educação. Desde 2013, a companhia está na Bolsa de Valores, no segmento de Novo Mercado, considerado o de mais elevado grau de governança corporativa.