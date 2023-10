Um fato inusitado foi observado por um jornalista que o Diário Potiguar teve acesso. Em meio a uma busca de tentar organizar informações usando o ChatGPT, mesmo sem ser pedido para opinar, o chat escreveu como resposta que o grupo Hamas não tem classificação como terrorista, ou que não poderia classificar universalmente.

O que mais chama a atenção nesse destaque não é nem a discussão sobre o grupo ser ou não, mas sim o fato do Chat ter meio que implicitamente "tomado as dores" e ao invés de fazer o que foi solicitado, respondeu como se estivesse defendendo ou tentando passar uma informação imparcial.

O que nossa equipe chegou a conclusão é que o chat, versão 3.5 pode estar desatualizado, ainda até eventos de 2021 e quis se isentar de qualquer responsabilidade.

De maneira geral foi muito estranha a resposta do serviço.

Veja a resposta do ChatGPT



"Não há uma classificação universalmente aceita do Hamas como organização terrorista. Alguns países e organizações o consideram uma entidade terrorista, enquanto outros não. Portanto, a designação do Hamas como grupo terrorista ou não varia de acordo com a perspectiva de diferentes nações e entidades."

Ficamos alerta.