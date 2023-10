MEC dispõe de 3 mil vagas em curso EAD de Formação em História

O Ministério da Educação (MEC) lançou o curso de Formação em História nos Anos Finais na plataforma AVAMEC, com a possibilidade de ingresso imediato.





Este curso tem como propósito abordar os seguintes tópicos: Raciocínio Espaço-temporal, Fontes Históricas e Procedimentos de Investigação no ensino de História.





A duração do curso é de 180 horas e é dividido em cinco módulos, organizados em duas unidades, com foco em dois níveis de conhecimento: teoria e sua aplicação prática.





Módulo de Acolhimento e Transição

Módulo sobre o Ensino de História na BNCC

Módulo dedicado ao Trabalho com o registro da memória através de fontes históricas

Módulo abordando a Alfabetização midiática e informacional no ensino de História

Módulo sobre Avaliação no ensino de História





O público-alvo deste curso são os professores de História que atuam nos Anos Finais do Ensino Fundamental.





Para mais informações e inscrição, acesse o link: https://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/15678/informacoes





Após a inscrição, os participantes têm um prazo mínimo de 30 dias e um prazo máximo de 160 dias para concluir o curso.





A conclusão de cada módulo é automática após a realização das atividades de fixação. Para ser aprovado, o participante deve concluir todos os módulos e suas respectivas atividades avaliativas, incluindo uma autoavaliação de seu desempenho. É necessário obter, no mínimo, 6 pontos de aproveitamento.





Ao finalizar o curso com sucesso, os participantes podem acessar o certificado na seção "Certificado" do menu do curso para fazer o download.