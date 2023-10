Quem são e quanto ganharam os cientistas do prêmio Nobel de Medicina por vacina da Covid-19

Hoje o Mundo conheceu os contemplados com prêmio Nobel em várias categorias, no entanto, talvez a que mais chamou a atenção foi o prêmio do Nobel de Medicina que saiu para dois cientistas, Katalin Karikó e Drew Weissman.

Quanto ganharão os cientistas?

Anunciado nesta segunda-feira, 2 de outubro, em uma cerimônia que homenageou Katalin Karikó e Drew Weissman por suas contribuições cruciais no avanço das vacinas eficazes contra a Covid-19, foi conferida pela Assembleia Nobel da Universidade Médica do Instituto Karolinska, localizada na Suécia. O prêmio inclui uma quantia de 11 milhões de coroas suecas, aproximadamente equivalente a US$ 1 milhão ou equivalente a 5 milhões de reais em cotação feita hoje (02/10/2023).





Qual a contribuição dos cientistas para a humanidade

Os estudos pioneiros realizados por esses renomados cientistas, focados em modificações na estrutura de nucleosídeos, desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento das vacinas de RNA mensageiro que se mostraram eficazes no combate à Covid-19.

Katalin Karikó, uma das contempladas com o prêmio, é professora da Universidade de Sagan, na Hungria, e professora adjunta da Universidade da Pensilvânia, e Drew Weissman, que realizou sua pesquisa premiada junto com Karikó na Universidade da Pensilvânia.

"Por meio de suas descobertas inovadoras, que mudaram fundamentalmente nossa compreensão de como o mRNA interage com nosso sistema imunológico, os laureados contribuíram para a taxa sem precedentes de desenvolvimento de vacinas durante uma das maiores ameaças à saúde humana nos tempos modernos", disse o painel que concedeu o prêmio.

Thomas Perlmann, secretário da Assembleia do Nobel, anunciou o prêmio e disse que ambos os cientistas ficaram "impressionados" com a notícia do prêmio quando ele os contatou pouco antes do anúncio.

Gunilla Karlsson Hedestam, parte do painel que escolheu os vencedores, disse sobre seu trabalho que "em termos de salvar vidas, especialmente na fase inicial da pandemia, foi muito importante".

De acordo com o site VoaNews, o Prêmio Nobel de fisiologia ou medicina foi conquistado no ano passado pelo cientista sueco Svante Paabo por descobertas na evolução humana que desvendaram segredos do DNA neandertal que forneceram insights importantes sobre nosso sistema imunológico, incluindo nossa vulnerabilidade à COVID-19 grave.

O prêmio foi o segundo da família. O pai de Paabo, Sune Bergstrom, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1982.

Os anúncios do Nobel continuam com o prêmio de física na terça-feira, química na quarta-feira e literatura na quinta-feira. O Nobel da Paz será anunciado na sexta-feira e o de economia em 9 de outubro.

Os prêmios levam um prêmio em dinheiro de 11 milhões de coroas suecas (US$ 1 milhão). O dinheiro vem de um legado deixado pelo criador do prêmio, o inventor sueco Alfred Nobel, que morreu em 1896.

O prêmio em dinheiro foi arrecadado em 1 milhão de coroas este ano por causa da queda do valor da moeda sueca.

Os laureados são convidados a receber seus prêmios em cerimônias em 10 de dezembro, aniversário da morte de Nobel. O prestigiado prêmio da paz é entregue em Oslo, de acordo com seus desejos, enquanto a outra cerimônia de premiação é realizada em Estocolmo.

O que é o prêmio Nobel



O Prêmio Nobel é um conjunto de seis prêmios internacionais anuais concedidos em várias categorias por instituições suecas e norueguesas, para reconhecer pessoas ou instituições que realizaram pesquisas, descobertas ou contribuições notáveis para a humanidade no ano imediatamente anterior ou no curso de suas atividades.





Os prêmios são concedidos nas seguintes categorias:



Física

Química

Fisiologia ou Medicina

Literatura

Paz

Economia





O prêmio é amplamente considerado como o mais prestigiado prêmio disponível nas áreas de literatura, medicina, física, química, economia e ativismo pela paz.





Como é concedido o Prêmio Nobel?

Os prêmios Nobel são concedidos por comitês independentes compostos por especialistas nas áreas correspondentes. Os comitês são nomeados pela Fundação Nobel, que é responsável pela administração do prêmio.



O processo de seleção dos vencedores é confidencial. Os comitês recebem indicações de indivíduos e organizações de todo o mundo. As indicações são então avaliadas pelos comitês, que emitem recomendações ao Comitê Nobel, que é composto por cinco membros nomeados pelo Parlamento da Suécia. O Comitê Nobel toma a decisão final sobre os vencedores.

Onde é entregue o Prêmio Nobel?



A cerimônia de entrega do Prêmio Nobel é realizada anualmente em 10 de dezembro, aniversário da morte de Alfred Nobel. A cerimônia é realizada em Estocolmo, na Suécia, para todos os prêmios, exceto o Prêmio Nobel da Paz, que é entregue em Oslo, na Noruega.





Quanto vale o Prêmio Nobel?

O valor do Prêmio Nobel normalmente pode variar de acordo com o ano da premiação, mas normalmente é de 8 milhões de coroas suecas, que equivalem a cerca de 800 mil dólares. Esse valor é o que era anunciado antes da premiação atual que gerou algo em torno de 1 milhão de dólares devido a cotação(valores podem variar por causa do câmbio). O prêmio é dividido entre os vencedores, se houver mais de um.





Alguns vencedores notáveis do Prêmio Nobel

A lista de vencedores do Prêmio Nobel inclui algumas das mentes mais brilhantes do mundo. Entre os vencedores notáveis estão:

Albert Einstein, Prêmio Nobel de Física em 1921

Marie Curie, Prêmio Nobel de Física em 1903 e Prêmio Nobel de Química em 1911

William Faulkner, Prêmio Nobel de Literatura em 1949

Martin Luther King Jr., Prêmio Nobel da Paz em 1964

Nelson Mandela, Prêmio Nobel da Paz em 1993

O Prêmio Nobel é um reconhecimento importante para indivíduos e instituições que se destacaram em suas áreas de atuação. O prêmio é uma forma de celebrar as conquistas humanas e promover a paz e o progresso.

Quem são os cientistas ganhadores do Nobel

Katalin Karikó, nascida em Szolnok em 17 de janeiro de 1955, é uma renomada bioquímica húngara com expertise em mecanismos mediados pelo RNA. Seu foco de pesquisa tem sido o desenvolvimento de RNA mensageiro transcritivo in vitro para aplicações terapêuticas com proteínas. Desde 2013, ela ocupa o cargo de vice-presidente sênior na BioNTech RNA Pharmaceuticals.