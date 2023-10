Rachel Sheherazade se destaca como "professora" em A Fazenda

Vários são os vídeos inusitados que circulam nas redes sociais onde a jornalista Rachel Sheherazade ensina e corrige o português de alguns dos participantes do Reality "A fazenda" 15, e explica expressões.





Em um dos vídeos, uma outra participante, Jaquelline, fala para ela uma frase conhecida: "não esteja em um lugar onde só atoleram" ao invés de toleram, Rachel não contou conversa e após a Jaquelline repetir duas vezes da forma errada ela soltou essa: o certo é "toleram".





Em um outro momento um participante não gostou quando foi mencionado o "efeito manada" e achou que a peoa estava se referindo a ele como animal, no entanto, ela teve mais uma vez pacientemente que explicar que, na verdade, o efeito manada é um termo conhecido e que remete somente a pessoas que seguem um líder e não exatamente a um animal.





Esses são apenas alguns dos destaques da participação da jornalista no programa.





Quem é Rachel Sheherazade?





Rachel Sheherazade Barbosa é uma jornalista brasileira, nascida em João Pessoa, Paraíba, em 5 de setembro de 1973. Ela é formada em jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba e iniciou sua carreira em emissoras afiliadas de grandes canais na Paraíba.





Em 2011, foi contratada pelo SBT para apresentar o telejornal SBT Brasil. Ela se tornou um dos principais nomes do jornalismo do SBT e ficou conhecida por seu estilo polêmico e opiniões fortes. Em 2017, foi demitida do SBT após uma bronca de Silvio Santos, que não gostou de suas opiniões políticas.





Desde então, Rachel Sheherazade tem se dedicado a sua carreira de escritora e colunista. Ela lançou dois livros, "A Verdade Nua e Crua" (2018) e "A Mentira" (2022). Ela também é colunista do jornal "O Estado de S. Paulo" e da revista "Veja".





Rachel Sheherazade é uma figura controversa, mas também é uma das jornalistas mais conhecidas do Brasil. Ela é uma mulher forte e independente, que não tem medo de expressar suas opiniões, mesmo que isso a coloque em polêmica.





Aqui estão alguns dos principais fatos sobre Rachel Sheherazade: