Andrea Bocelli em Vienna - Austria (2024 no Brasil)





Para os fãs de Andrea Bocelli que já estão aguardando o show do cantor no próximo ano 2024 no Brasil, Andrea Bocelli esta finalizando a turnê na Europa e em breve estará no nosso país.

Não apenas a Itália encanta os brasileiros como também sua cultura e música.



Bocelli ficou completamente cego, após uma hemorragia cerebral resultante de um acidente de futebol aos 12 anos. Depois de se apresentar à noite em piano bares e competir em concursos locais de canto, Bocelli alcançou a fama em 1994, vencendo o 44º Festival de Música de Sanremo apresentando "Il mare calmo della sera".

Esta sexta feira, 17 Novembro foi dia dos austríacos aproveitarem o show. Com o estádio completamente lotado, Andrea Bocelli encantou o publico durante mais de 2 horas de show em Viena, cidade que é um perfeito cenário para este tipo de música!









17.11.2024