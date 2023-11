Revelado a causa da morte de fã em show de Taylor Swift?

Um laudo preliminar revelou a presença de pequenas hemorragias no corpo de Ana Clara Benevides, que faleceu durante o show de Taylor Swift na última sexta-feira (17). A informação foi confirmada pela delegada Juliana Almeida à CNN. A jovem de 23 anos passou mal no Engenhão, no Rio de Janeiro, e seu corpo foi analisado pelo Instituto Médico Legal (IML) da cidade. Os resultados dos exames toxicológicos e histopatológico ainda estão pendentes, com previsão de entrega em 30 dias.



A delegada explicou que fatores como calor, insolação e desidratação podem causar essas hemorragias, mas ressaltou que sem os resultados dos exames, não é possível afirmar a causa com certeza. A morte foi registrada como suspeita e está sendo investigada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.



O velório de Ana Clara Benevides ocorreu na segunda-feira (20) na Câmara dos Vereadores de Sonora (MS), na Rua Adalberto Bozoki, número 305, conforme informado pela amiga Daniele Menin, que estava presente no show. O sepultamento aconteceu no cemitério da cidade de Pedro Gomes (MS). Apesar de ter nascido em Sonora, Ana Clara estudava em Rondonópolis (MT).



Diante das dificuldades enfrentadas pela família para levar o corpo de Ana Clara do Rio de Janeiro para Mato Grosso do Sul, foi realizada uma vaquinha organizada por fãs da cantora. A mãe da jovem, Adriana Benevides, expressou sua gratidão pela solidariedade recebida, mencionando que a vaquinha foi bem-sucedida, permitindo realizar o que era necessário. Ela também compartilhou o apoio recebido dos amigos da filha durante a madrugada, destacando a alegria presente nas histórias compartilhadas sobre Ana Clara.