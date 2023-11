Conheça os cinco lugares mais instagramáveis de Anguilla e tire fotos incríveis para suas redes sociais









Anguilla , a "joia escondida" do Caribe, é um destino muito procurado por turistas por sua paz e tranquilidade, resorts luxuosos, culinária excelente e atividades emocionantes. Com suas 33 praias de areia branca, natureza virgem e lugares impressionantes, não é de se estranhar que o local apareça cada vez mais pela internet. E não é preciso buscar muito para encontrar as belas vistas da ilha, onde é possível tirar a foto perfeita. Pensando nisso, criamos um pequeno guia dos lugares mais instagramáveis de Anguilla para que você possa fazer muitas imagens para postar em suas redes sociais.





Sandy Ground





Mesmo que Anguilla seja conhecida e apreciada por ser um ambiente mais tranquilo, Sandy Ground é onde acontece o "agito". É um lugar cheio de energia: veleiros vêm e vão, há música ao vivo e comidas para todos os gostos. Apesar do movimento, o local é exatamente o que se espera da ilha: com praias e vistas incríveis do mar azul caribenho. Em Sandy Ground os amantes da gastronomia podem fotografar uma porção deliciosa de churrasco e os moradores locais estão sempre abertos a posar para fotos. Fique até mais tarde e aproveite o pôr do sol para fazer as melhores imagens.









Arco de Anguilla





O arco natural de pedra de calcário, que se projeta da costa verde enquanto as águas azuis banham suas bases, é uma parada imperdível do West End da ilha. Embora existam vistas incríveis do mar em quase todos os lugares, o Arco acrescenta um elemento geográfico marcante que certamente agradará os viajantes. O contraste do mar, tanto abaixo quanto atrás de você, lhe proporcionará um fundo incrível para sua próxima foto de perfil. O local, que aparece na capa de muitas publicações especializadas, tem em andamento um projeto de embelezamento que incluirá sinalização informativa e uma nova grade, entre outras melhorias.









Belmond Cap Juluca





O Cap Juluca, um hotel Belmond, é um local deslumbrante, com acomodações de frente para o mar com areia branca da bela (e pública!) baía de Maunday. Se você estiver hospedado na propriedade, as oportunidades para atualizar seu Instagram são muito simples: basta ir até a varanda do seu quarto (ou qualquer uma das áreas comuns) e começar a tirar fotos. Se você estiver em outro lugar, vale a pena passar uma tarde no Cap Juluca. A qualidade da praia é de outro mundo e os amantes de arquitetura vão se divertir fazendo imagens do complexo.









Shoal Bay East





Os recifes sob as ondas de Shoal Bay East são alguns dos melhores de Anguilla, com águas tranquilas facilitando a navegação e a fotografia. Um vibrante mundo subaquático espera por você: grandes cardumes de peixes-papagaio, peixes-borboleta e ocasionalmente tartarugas-de-pente. Os corais coloridos são uma atração por si só, mas tome cuidado para não os perturbar, afinal, eles fazem parte de um ecossistema vivo. Este é outro local acessível para fotos da vida selvagem, pois você pode trazer seu próprio equipamento e sair direto da costa. Claro, você precisará de um dispositivo à prova d'água, mas os resultados valem a pena. Além disso, Shoal Bay é considerada uma das praias mais bonitas do Caribe.









Little Bay





Little Bay, um local escondido e cuidadosamente guardado por "quem conhece", é uma enseada digna de cartão postal que só pode ser acessada de barco ou a pé. Reserve um transporte e vá até lá durante a tarde. Você descobrirá rapidamente por que não há lugar melhor em Anguilla para uma sessão de fotos. Além da areia branca, as águas de Little Bay estão repletas de peixes, por isso também oferecem algo para os fãs de mergulho com snorkel. Talvez a foto mais dinâmica que você possa fazer aqui seja no ar: nade até a grande rocha e pule no mar, como Lebron James fez durante as férias em Anguilla em 2018.