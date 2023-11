Robô que conserta buracos é pode ser a solução para acabar com estradas rachadas

Imagem: ROBOTIZ3D



Cientistas britânicos desenvolveram um robô autônomo, equipado com inteligência artificial, projetado para reparar buracos em ruas e estradas, e está pronto para iniciar os primeiros testes práticos. Desenvolvido pela empresa de tecnologia Robotiz3d, o novo modelo, ainda sem nome definido, apresenta características de um híbrido entre um tanque e um rolo compactador. Seu propósito é auxiliar as autoridades locais na manutenção do asfalto.