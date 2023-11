Presidente eleito da Argentina, Milei, tem cinco cachorros clonados; entenda

Imagem: REPRODUÇÃO/YOUTUBE/AMÉRICA TV

Javier Milei, o recém-eleito presidente da Argentina, possui uma história peculiar envolvendo seus cinco cachorros da raça mastim. Conforme reportado pelo New York Times, o aspecto notável é que esses pets foram gerados em um laboratório em Nova York, nos Estados Unidos, como cópias genéticas ou clones do antigo cão de Milei, chamado Conan. Curiosamente, um dos novos cães também recebe o nome de Conan.





Segundo o jornal, e reprodução do portal R7 , o nome do cachorro original é uma homenagem ao personagem Conan, o Bárbaro, do filme homônimo. O animal em questão desempenhou um papel crucial no passado do líder argentino, salvando-lhe a vida e oferecendo companhia durante muitos Natais solitários.





A prática de clonagem de animais de estimação, apesar de crescente entre tutores abastados, suscita complexas questões éticas. De acordo com o NYT, em 2018, após a morte de Conan, Milei desembolsou US$ 50 mil (R$ 245 mil) por um procedimento que resultou em pelo menos um clone.





Outras figuras notáveis, como a cantora Barbra Streisand e a estilista Diane von Furstenberg, também aderiram a essa tendência. Streisand é tutora de dois clones de seu Coton de Tulear, enquanto von Furstenberg possui três clones de seus Jack Russell terriers.





Empresas nos Estados Unidos, China e Coreia do Sul já clonaram centenas de cães desde o primeiro caso em 2005.





Ron Gillespie, proprietário da empresa responsável pelos clones de Conan, revelou que Milei fez um investimento inicial de US$ 1.200, cerca de R$ 5.800, para enviar uma amostra do tecido do cão. Posteriormente, os cientistas utilizaram esse tecido para cultivar células saturadas com o DNA de Conan, congelando-as criogenicamente, sendo algumas dessas células permanecendo congeladas.