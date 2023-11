Israel e Hamas Firmam Trégua com Libertação de Reféns?

O governo egípcio confirmou que o acordo entre Israel e o Hamas para uma trégua de quatro dias, juntamente com a libertação de reféns e prisioneiros, entrará em vigor nesta sexta-feira, dia 24. Inicialmente programada para iniciar nesta quinta-feira, dia 23, a interrupção do conflito foi adiada em um dia devido a questões administrativas.



O porta-voz do governo egípcio, Diaa Rashwan, declarou que a trégua, com todas as suas condições, será implementada amanhã, sexta-feira. Ele também destacou que o país está em contato com todas as partes envolvidas para garantir a execução efetiva dos termos do acordo.



O pacto, mediado por Catar, Egito e Estados Unidos, prevê inicialmente a libertação de 50 reféns capturados pelo Hamas nos ataques de 7 de outubro, com pelo menos 10 sendo libertados a cada dia de cessar-fogo, além da soltura de 150 palestinos mantidos como prisioneiros em Israel.



Num estágio posterior, Israel terá a possibilidade de liberar mais 150 palestinos, em troca da libertação de outros 50 reféns pelo grupo islâmico. Cada liberação de 10 pessoas sequestradas pelo Hamas resultará em um dia adicional de suspensão dos combates. É importante ressaltar que o acordo abrange mulheres e menores de idade.