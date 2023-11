Ximbinha: Traumas e Desafios Após o Fim da Calypso

Ximbinha revelou um capítulo delicado que impactou sua vida pessoal e trajetória profissional: o encerramento da banda Calypso e, consequentemente, a conturbada separação de Joelma em 2015. O guitarrista compartilhou que enfrentou momentos difíceis na época, chegando a ser quase linchado por fãs da cantora durante uma apresentação em Brasília. Em uma entrevista ao podcast Inteligência Ltda, ele descreveu como escapou da situação ao se refugiar no aeroporto, sentindo-se triste e choroso.



Ximbinha também compartilhou um episódio doloroso ao voltar para casa e encontrar o ambiente vazio, sem móveis, e sua filha estudando no chão. Ao questionar sobre o paradeiro dos pertences da casa, ele soube que "a mamãe tinha mandado buscar". O músico expressou profunda tristeza e desespero diante dessa situação.



O guitarrista mencionou que Joelma impôs uma medida protetiva para impedi-lo de subir ao palco, mas ele conseguiu derrubar essa determinação para finalizar o contrato. Ao se apresentar em Teresina, Ximbinha enfrentou hostilidades do público, sendo alvo de objetos arremessados após Joelma entrar no palco chorando. Esse foi o triste desfecho do último show da banda, com fãs perseguindo-o dia e noite, chegando a invadir sua casa com a intenção de prejudicá-lo.



Ximbinha destacou o sofrimento intenso com o fim da Banda Calypso, descrevendo-a como sua alma. Ele passou por um luto profundo, afastando-se temporariamente de seus filhos. O músico preferiu o silêncio diante das acusações e dificuldades, suportando críticas infundadas para proteger a mente de seus filhos.



Além disso, revelou ter ficado responsável por toda a dívida da banda, uma vez que os outros membros entraram com ações judiciais. Ao tentar quitar as dívidas, descobriu que Joelma transferira todos os bens para nomes de familiares, deixando-o com a culpa, as obrigações financeiras e uma série de desafios.