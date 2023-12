Adeus a Pedrinho: Curitiba Chora a Perda do Inspirador da Jovem Dionísio

Pedro Domingos do Prado, carinhosamente conhecido como Pedrinho, faleceu na noite de segunda-feira, aos 65 anos, em Curitiba, sendo a inspiração por trás do sucesso "Acorda, Pedrinho", da banda Jovem Dionísio.





De acordo com o obituário da Prefeitura de Curitiba, Pedrinho foi encontrado sem vida em um quarto de hotel no centro da cidade. Até o momento desta reportagem, a causa de sua morte não havia sido divulgada.





A história peculiar de Pedrinho, caracterizado por passar horas dormindo em um boteco e, ao acordar, dedicar-se à sinuca, transformou-se em música e catapultou a banda curitibana para o topo das paradas musicais.





Nas redes sociais, a Jovem Dionísio expressou profundo pesar pela perda do amigo, destacando a singularidade e a insubstituibilidade de Pedrinho. Em uma mensagem emocionada, a banda agradeceu a contribuição única que ele trouxe e prometeu lembrar seu nome com todo o carinho recebido. A postagem também mencionou o desejo de um reencontro para concluir uma partida de sinuca que ficou pendente.





O velório de Pedrinho esta sendo realizado na Capela Municipal São Francisco de Paula, e o sepultamento está programado para as 16h desta terça-feira, no Complexo Cerimonial de Pinhais.





A Jovem Dionísio é composta por cinco amigos de Curitiba: Bernardo Pasquali (voz), Bernardo Hey (teclados), Gabriel Mendes (bateria), Gustavo Karam (baixo) e Rafael Dunajski (guitarra). A amizade entre os membros da banda e Pedrinho teve início em um bar tradicional no bairro Juvevê, conhecido como Bar do Dionísio, onde o personagem singular deixou uma marca indelével. Em uma entrevista à RPC em maio de 2022, um dos integrantes compartilhou detalhes sobre a rotina de Pedrinho no bar, descrevendo seus momentos de sono intercalados com conversas animadas.