Viena – Áustria: veja passeios que você não pode perder!

Viena – Áustria: passeios que você não pode perder!

Pensando em passar férias em Viena?

Além dos passeios tradicionais (que você vai encontrar aqui na próxima semana) vamos dar umas dicas hoje de novidades e alguns passeios que você não pode perder!

Tour 1) Torre do Danúbio - SLIDE! Escorregador na torre!

(créditos: Donauturm/fotografias)

Sim, agora em Viena você pode escorregar do lado de fora de uma torre a 165m de altura. Nós testamos e é muito legal! Recomendo 100%!!! O escorregador foi inaugurado agora no final de 2023 e já está fazendo bastante sucesso entre os turistas! Considerado o escorregador mais alto da Europa, com uma altura de 165m na Torre do Danubio (Danube Tower).

O projeto é do artista alemão Carsten Höller que projetou um escorregador semi-transparente, ou seja, é possível você ver o céu durante a descida.

A torre por si só já é uma atração turística pois tem um restaurante (e um café) que rodam 360°! Já imaginou apreciar Viena inteira com um anglo de 360° enquanto você almoça ou janta? O restaurante rotatório funciona a mais de 60 anos e recentemente passou por reformas para garantir ainda mais a qualidade e tornar a experiência ainda mais inesquecível para seus clientes.

No decorrer da obra, o café e o restaurante da torre também foram reformados com um estilo elegante e um esplendor da década de 1960 com uma comida de alta qualidade, além de pratos bonitos e elegantes! Uma dica aqui: se você quiser aproveitar a visita a torre para jantar/almoçar, é fundamental fazer uma reserva com antecedência!

Além do escorregador, do restaurante e do café, a torre conta ainda com um belíssimo terraço panorâmico onde você pode aproveitar para apreciar ainda mais a vista de Viena! No piso térreo, a diversificada oferta gastronômica também foi ampliada além dos clientes encontrarem também uma loja de souvenirs.

E se você estiver comemorando alguma ocasião romântica, no restaurante existe um pacote romântico onde eles já deixam umas rosas na sua mesa! Super recomendado!

Mais informações e website para fazer reservas você encontra no final deste artigo.

2) Schlumberger

Que tal visitar um produtor local de prosecco 100% austríaco? Um alto padrão de qualidade, um local perto do centro da cidade de fácil acesso que permite ao final do tour você degustar o famoso “sekt” austríaco (prosecco)!

Desde 1842, Schlumberger utiliza o mais complexo e tradicional “Méthode Traditionnelle” de prosecco. Cada garrafa de Schlumberger amadurece por pelo menos 12 meses. Durante o tour você aprende sobre o processo de produção, por exemplo que as garrafas são inicialmente colocadas na posição horizontal, e posteriormente gradualmente movidas para a posição vertical através de aproximadamente 24-32 estágios. Além disso você conhece a história da fábrica tendo a oportunidade de ver as garrafas (maturando) enquanto caminha pelos corredores que estão sempre com uma temperatura fria.

Na Schlumberger você encontra a possibilidade de poder optar pelo tour rose; clássico; espumante ou connaisseur. Os preços variam de acordo com a sua escolha entre €12 e €20 por pessoa já incluído a prova das bebidas ao final. Ao final você tem acesso a loja deles onde pode ainda levar algumas garrafas para degustar depois!

Quer deixar esse passeio ainda mais emocionante? Na Schlumberger você encontra ainda o famoso “Escape room”! Como funciona? Você junto com seus amigos (grupos de até 6 pessoas) devem solucionar o problema apresentado por eles, com dicas etc. Uma viagem ao passado onde você deverá resolver enigmas e mistérios! O jogo dura aproximadamente 60 min e é disponibilizado em alemão ou inglês.

Para quem gosta de fugir de passeios tradicionais durante as férias, esse com toda certeza é muito recomendado! No final deste artigo você encontra o link para maiores informações e reservas!

Para quem se interessa pelo assunto, a região de Viena (e arredores) tem aproximadamente 630 produtores locais de vinho. Por toda a Áustria é fácil encontramos os chamados Heurigers, que são restaurantes familiares onde além de boa comida eles oferecem seu vinho local.

3) Schutzhaus (Café com cangurus)

Quem vem para Vienna, encontra muitas camisetas escritas: não temos cangurus na Áustria!

Isso se dá devido a grande confusão que as pessoas fazem entre Áustria e Australia.

Entretanto, isso já não é 100% verdade. Existe agora na Áustria (a 30 min de Vienna) um café que aos fundos tem um grande quintal cheio de cangurus!! E sim, fica aberto ao público para visitar os bichinhos!

Super recomendado a Schutzhaus na cidade de Bad Vöslau tem um café super charmoso com uma vista maravilhosa dos campos austríacos. Mais informações você encontra no website do restaurante ao final deste artigo.





1) Torre do Danubio Donauturmplatz 1, 1220 Viena https://www.donauturm.at/

2) Schlumberger - prosecco tour Heiligenstädter Str. 39, 1190 Viena https://www.schlumberger.at/de

3) Kangurufarm – Schutzhause Am Harzberg 1, 2540 Bad Vöslau https://www.harzberg.at/

23. Dezembro/2023