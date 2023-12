Férias na Áustria? Veja top tours em Viena!

Tutancâmon

Uma experiência diferente, interessante, cultural e tecnológica! Assim nós descreveríamos uma visita ao Marx Halle para ver a exposição sobre o Tutancâmon!

A experiência leva você ao Egito antigo, onde os deuses do país das pirâmides e dos imponentes templos aparecem diante de seus olhos ressuscitado com cores, como naquela época. A história envolvente nos leva a uma civilização fascinante que continua a nos cativar até hoje com seus quebra-cabeças escondidos na areia do deserto e derretendo nas águas do Nilo.

Diferente de uma exposição tradicional, essa é uma exposição virtual e imersiva. Como funciona?

Além de você sentar confortavelmente em um dos “puffs” espalhados pelo auditório, as imagens vão passando ao seu redor (nas paredes e no chão) e você literalmente tem a sensação de estar lá dentro do local.

IMERSIVO

“Imersivo” descreve o efeito no qual os espectadores mergulham numa ilusão de imagem e som e percebem isso como real. Utilizando um sistema de projeção cartográfica 3D, conteúdos como gráficos, animações, imagens ou vídeos podem ser projetados em objetos tridimensionais, criando uma atmosfera única.

REALIDADE VIRTUAL

Após essa primeira etapa, você pode depois também desfrutar de um 3D com óculos especiais que te dão ainda mais a sensação de estar dentro do cenário. Para quem nunca experimentou eu recomendo! É fantástico!

“Realidade Virtual” (VR) refere-se a um mundo digital e artificial que pode ser experimentado usando software e hardware especiais e permite uma experiência imersiva. Ao usar óculos VR, você pode mergulhar completamente no mundo virtual graças aos monitores de alta resolução, conteúdo 360° ou 3D e elementos auditivos.

Dentro do Marx Halle, ao final você ainda desfruta de um café para tomar uma bebida e uma tradicional lojinha para levar uma lembrança do local!

A experiência está em Vienna apenas até o dia 21 de Janeiro de 2023. Os ingressos custam a partir de €25 e você pode comprar antecipadamente pela internet (website no final deste artigo).

Caso você chegue me Viena após essa data, sugerimos sempre dar uma olhada no site do Marx Halle pois frequentemente eles oferecem outras experiências como essa (porém sobre outros assuntos) sempre muito interessantes!

Schönbrunn

Um passeio que não pode faltar na sua visita a Viena é o Schonbrunn! Esse palácio era a principal residência de verão da tradicional família dos Habsburg da Áustria. O palácio no estilo barroco tem 1.441 ambientes e é um dos mais importantes monumentos arquitetônicos, culturais e históricos da Áustria.

Francisco José, o imperador da Áustria que reinou por mais tempo, nasceu em Schönbrunn e lá passou grande parte de sua vida. Ele morreu lá, aos 86 anos, em 21 de novembro de 1916. Após a queda da monarquia dos Habsburgos em novembro de 1918, o palácio tornou-se propriedade da recém-fundada República Austríaca e foi preservado como museu.

Após a Segunda Guerra Mundial e durante a ocupação aliada da Áustria (1945-55), o Palácio do Schönbrunn foi requisitado para fornecer espaço de escritórios para a delegação britânica na Comissão Aliada para a Áustria e para o quartel-general da pequena guarnição militar britânica presente em Viena. Com o restabelecimento da república austríaca em 1955, o palácio voltou a ser um museu. Às vezes ainda é usado para eventos importantes, como o encontro entre o presidente dos EUA John F. Kennedy e o primeiro-ministro soviético Nikita Khrushchev em 1961.

Eles oferecem várias opções de tour para você conhecer uma das residências da família real Austríaca. Nós fizemos o mais completo, “Grand Tour”! Uma dica que vai tornar seu passeio ainda mais interessante, se você quiser assistir antes os filmes da Sisi – famosa imperatriz da Áustria (disponíveis na Netflix) você vai se sentir no cenário do filme durante o seu tour!

O Grand Tour contempla os requintados apartamentos da época de Maria Theresa. Estes ambientes estão entre os interiores mais luxuosos do palácio. Eles incluem o Salão Azul Chinês e a Sala Vieux Laque.

O Imperial Tour passa pelos apartamentos de Franz Joseph e Elisabeth (Sisi) com vista para os jardins do palácio. Os apartamentos privados do último casal imperial a residir no palácio do Schönbrunn permitem-lhe conhecer a vida deles, especialmente a da famosa Imperatriz Elisabeth, ao mesmo tempo que lhe dão a oportunidade de admirar os interiores dos séculos XVIII e XIX.

Para chegar no palácio é muito fácil. Embora ele não esteja localizado na região central de Viena, você pode pegar um metro (linha U4) que te deixa bem próximo da entrada do palácio! Uma dica é chegar cedo (assim que abrir)! Por ser um dos principais pontos turísticos de Viena, geralmente tem muita gente.

Furniture Museum

Um museu em Vienna que não é tão famoso quanto o da Sisi ou o próprio Schonbrünn porém muito interessante é o “Museu dos Móveis” (furniture museum)

Originalmente, o Museu de Móveis de Viena era onde os Habsburgs guardavam seus móveis. Hoje, com as suas 165.000 peças expostas, é uma das maiores coleções de mobiliário do mundo, apresentando a cultura do mobiliário de mais de três séculos. A exposição estende-se desde a apresentação do mobiliário imperial, passando por uma variedade de estilos de mobiliário como Biedermeier, Historicismo e Moderno Vienense, até ao design de mobiliário contemporâneo. Algumas exposições são dedicadas em particular à arquitetura, design e mobiliário do século XX.

Por mais diferentes que os membros da família real fossem, uma coisa os unia: o amor por palácios magníficos e interiores caros, móveis sofisticados e objetos de arte luxuosos.

Maria Theresa quando se tratava de mobilar as suas residências, ela assegurava-se de que refletiam a posição da dinastia de uma forma apropriadamente magnífica. Ela também desenvolveu uma paixão por todas as coisas “indianas” (ou seja, do Leste Asiático), em particular pelos artigos de laca chineses e japoneses que se tornaram moda em toda a Europa.

Na Imperial Furniture Collection, os móveis da propriedade do Príncipe Eugênio e da corte vienense, com suas linhas curvas características, formas bulbosas e montagens douradas, iluminam o mundo brilhante da era barroca. Esta foi uma época marcada por guerras brutais e lutas amargas pelo poder, mas também por uma elevada sensibilidade artística e um estilo de vida altamente estético.

O antigo “depósito de madeira da monarquia” tornou-se ao longo dos séculos uma das coleções de móveis mais importantes do mundo. O Museu dos Móveis de Viena representa hoje uma combinação singular de armazém, oficina, órgão administrativo e museu único no mundo.

Para os que são fãs da Sisi, um detalhe interessante: por todo museu encontramos móveis que foram utilizados no cenário do filme. E a administração do museu fez isso de uma forma muito interessante, junto aos móveis do cenário tem uma pequena tela onde fica passando o momento do filme onde aquele determinado móvel foi utilizado.

Museu da Sisi

No Museu da Sisi, vários itens pessoais que pertenceram a Elisabeth são usados para ajudar a ilustrar a verdadeira personalidade da Imperatriz, frequentemente incompreendida devido a sua personalidade forte.

O Hofburg foi a residência dos Habsburgos durante mais de 600 anos e, portanto, o centro do Sacro Império Romano. Além da sua função como sede do governo e centro administrativo, o Hofburg foi também a residência de inverno da família imperial. A partir do século XVIII a corte passava o verão no Palácio do Schönbrunn.

No Museu da Sisi é aconselhável chegar cedo pois como é localizado no centro de Vienna, frequentemente está lotado. Porém o edifício é de fácil acesso localizado dentro do Hofburg (um dos mais bonitos complexos de edifícios de Vienna).

Até 1918, o extenso complexo do Hofburg no centro de Viena era o centro político da monarquia. Hoje cumpre o mesmo papel para a República Democrática da Áustria. As salas onde antes o Imperador José II elaborou o seu programa revolucionário de reformas, onde o Congresso de Viena se reuniu e dançou e onde o Imperador Francisco José realizou audiências, são agora gabinetes de políticos como ministros e secretários de estado.

A dinastia dos Habsburgos, família real alemã, foi uma das principais dinastias da Europa do século XV ao século XX. Como duques, arquiduques e imperadores, os Habsburgos governaram a Áustria de 1282 a 1918.

Créditos fotografias:

Schönbrunn website

Sisi Museum website

Furniture museum website

Mark Halle website





Marx Halle (Tutancâmon)

Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Viena

https://marxhalle.at/

Schönbrunn

Schönbrunner Schloßstraße 47, 1130 Viena

https://www.schoenbrunn.at/

Sisi Museu

Hofburg, Michaelerkuppel, 1010 Viena

https://www.sisimuseum-hofburg.at/

Museu dos móveis

Andreasgasse 7, 1070 Viena

https://www.moebelmuseumwien.at/





30.12.2023