Banda Yahoo faz 1º show do ano em São José do Campestre

Primeiro show do ano acontece na Villa Campestre (RN) na pré-abertura da Festa de Reis









Considerada por muitos a banda de rock mais romântica do Brasil, o Yahoo celebra 35 anos da maneira que mais gosta: nos palcos. E para começar bem o ano de 2024, a banda realiza sua primeira apresentação na próxima quinta-feira, 04/01, a partir das 21h30, em São José do Campestre, Rio Grande do Norte, na abertura da Festa de Reis.





Parte dos ingressos para esta apresentação poderá ser trocada por dois quilos de alimento não perecível. A Barbearia Araújo, no Centro, que também é um ponto de venda será o posto de troca e de arrecadação das doações. Os alimentos que forem arrecadados nesta ação, serão doados às famílias carentes do município de São José Campestre.





Esse show está chegando para embalar, fazer dançar e emocionar. O espetáculo traz vários temas de novelas da TV Globo, canções que se transformaram em hits nacionais. "Mordida de Amor", "Anjo", "Caminhos de Sol" e "Hey Jude", entre outras, que fizeram e fazem parte da trilha sonora do Brasil das últimas três décadas. A banda Yahoo promete não deixar ninguém parado: são quase duas horas desfilando no palco todos os seus sucessos.





Com os fundadores Zé Henrique (voz e baixo), Marcelão (voz, baixo e bateria) e o auxílio luxuoso dos virtuosos Rodrigo Novaes (guitarra e vocal) e Léo Mendes (teclados, violão e vocal), o palco sempre será a casa da banda.





E nessa esteira de celebração de 35 anos, o Yahoo lança em 2024 o primeiro álbum autoral após dez anos, incluindo a canção "Entre o Espinho e a Flor", parceria inédita da banda com o hitmaker Paulo Massadas. Que venham mais 35 anos! Vem se emocionar com o Yahoo!





Serviço:





Show Banda Yahoo 35 anos

Data: 04/01/2024

Horário: 23h30

Ingresso individual: 30,00 ou a doação de dois quilos de alimento

Local para a troca do ingresso pela doação: Rua João Matias de Araújo, S/N - Centro

Local do show: Villa Campestre, São José do Campestre – Rio Grande do Norte

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, S/N - Centro