"Saidinha" de Natal: Chefes do trafico não retornam para sistema prisional no Rio

Um grupo de 253 detentos, beneficiados pela Visita Periódica ao Lar (VPL) concedida pela Justiça fluminense, não retornou ao sistema prisional, tornando-se fugitivos. Entre eles estão dois ex-líderes da maior facção de tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Os presos, que estavam cumprindo pena no regime semiaberto, tinham até 30 de dezembro para se apresentarem após passarem o Natal com suas famílias. O índice de evasão foi de 14%, menor que o ano anterior (42%). A falta de vagas nos presídios e a superlotação continuam sendo desafios no sistema carcerário do estado.





Saulo Cristiano Oliveira Dias, conhecido como SL, foi preso em 2012 e cumpre pena de 18 anos e 9 meses por homicídio qualificado e associação para o tráfico de drogas. Ele foi condenado pelo assassinato do militar do Exército Thiago dos Santos Souza, ocorrido no chamado "tribunal do tráfico", onde criminosos do Complexo do Chapadão acreditaram que o militar fazia parte de uma milícia.





Paulo Sérgio Gomes da Silva, também chamado de Bin Laden, foi condenado por tráfico de drogas a cinco anos de prisão. Ele obteve o benefício de passar o Natal em família pela primeira vez, após indicar o endereço de sua companheira, residente na favela de Botafogo.





