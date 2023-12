Onda de Calor Desencadeia Temporais em Diversos Estados

Nesta quinta-feira (7), o Brasil enfrenta condições de calor intenso e elevada umidade, provocando a formação de nuvens carregadas e pancadas de chuva em várias regiões. Contudo, no Nordeste, parte do Sudeste e Centro-Oeste, a expectativa é de menor umidade, resultando em chances reduzidas de chuva.



De acordo com informações da Climatempo, no Sul do país, as condições de chuva aumentam devido à formação de uma nova frente fria na costa e à influência de um novo ciclone extratropical, que estará em alto-mar e não impactará diretamente a região Sul.



No extremo norte do Amapá, também são esperadas chuvas devido à atuação da Zona de Convergência Intertropical.



A previsão por região para esta quinta-feira é a seguinte:



No Sul, as condições para chuvas aumentam, exceto no sudoeste gaúcho, na região de Uruguaiana, que não terá chuva. No sul do Rio Grande do Sul, é prevista chuva passageira, com predominância de sol na maior parte do dia. Nas demais regiões do estado, no interior de Santa Catarina e no centro, oeste/sudoeste e sul do Paraná, o dia será marcado por muitas nuvens e chuvas frequentes, com risco de temporais. Na Grande Curitiba, litoral e norte do Paraná, Vale do Itajaí, sul e litoral de Santa Catarina, são esperados períodos com sol intercalados por pancadas de chuva com raios, especialmente durante a tarde e a noite, com risco de chuvas intensas.



No Sudeste, o ar quente e o calor favorecem a formação de nuvens carregadas em diversas partes da região. Em áreas como o norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, centro, norte e leste de Minas Gerais, o ar mais seco predominará, com sol intenso ao longo do dia e ausência de chuva. Em outras regiões, como Grande Rio, estado do Rio de Janeiro, Zona da Mata Mineira, Sul de Minas, Grande Belo Horizonte, Triângulo Mineiro e todo o estado de São Paulo, o calor persistirá, com previsão de pancadas de chuva com raios durante a tarde e a noite. Destaca-se o aumento do risco de chuvas intensas em São Paulo devido à frente fria que se aproxima do Sul.



No Centro-Oeste, a região experimentará ar mais seco, com menor presença de nuvens carregadas e aumento da temperatura devido à influência da alta pressão do Atlântico Sul. Em locais como Goiânia, centro, leste e nordeste de Goiás (região da Chapada dos Veadeiros) e Distrito Federal, o dia será caracterizado por sol e ausência de chuva.



Fonte: IG