Você vai se impressionar com o valor das mensalidades das escolas de luxo do Brasil

Imagem: Ilustrativa (Pixabay)

Segundo a revista Forbes e o Portal terra, existem escolas consideradas de luxo e que os valores para estudar são bem altos. Para ter uma idéia, das 10 escolas que o portal terra elencou, 9 ficam em São Paulo.

10 - Aubrick

Para estudar no colégio que é bilingue, que possui parceria, inclusive, com universidade de Cambridge, é preciso desembolsar R$ 7.488,36 para matrícula - o Valor é o mesmo das mensalidades.





9 - Camino School

Trilíngue e humanista, o colégio paulistando oferece formação em português, inglês e espanhol. A matrícula custa mais de 7500 reais e mensalidades saem pelo valor aproximado





8 - Colégio Vértice

Melhor colocado no ENEM de 2009, o colégio de São Paulo conta com cerca de mil alunos. Para estudar lá, a matrícula custa quase 8 mil reais e bem como as mensalidades





7 - American School

A únnica escola fora de SP na lista fica em Brasília e oferece formação bilíngue, com certificação dos EUA. Lá, a matrícula custa R$ quase 600 reais e a mensalidade quase 8500,00.





6 - Red House Internacional

Com diretrizes de Ensino da Suíça, o colégio paulistano também oferece formação bilingue, com mensalidades de quase 10500 reais.





5 - Chapel School

Ela foi fundada como uma escola católica para filhos de americanos residentes em SP, oferece formação bilingue e certificação internacional. As matrículas custam quase 5500,00 e as mensalidades quase o dobro, chegando a mais de 10700 reais.





4 - St Francis College

Foi fundado em Pinheiros, na capital paulista, a escola internacional cobra uma matrícula de 700 reais mas as mensalidades chegam a mais de 12 mil, isso considerando o Ensino Médio como é o caso das outras desta lista.





3 - St Paul's School

É um colégio britânico que oferece formação seguindo o currículo básico nacional brasileiro e o da Inglaterra em SP. Lá, a matrícula custa R$ 12 mil e as mensalidades um pouco mais 12 mil.





2 - Graded

Fundada em 1920 a escola americana oferece certificação internacional e preparação para o ingresso em universidades americanas, com matrículas que custam em torno de 1500 reais e mensalidades quase 14 mil





1 - Avenues

Essa é considerada a mais cara da lista e do Brasil, a Avenues foi criada em 2018 em São Paulo, a escola mudou o patamar da Educação de Luxo, trazendo formação internacional e diplomas brasileiros e americanos, o colégio cobra matrícula de 28 mil e mensalidades chegam a quase 14.500 reais.