Shopping Cidade Verde encerra ano com 14 novas marcas e projeta crescimento para 2024

Com um público de mais de 2,5 milhões de pessoas e ultrapassando a marca de 120 eventos, 2023 já ficou registrado na história do Shopping Cidade Verde. O investimento crescente na área de lazer proporcionou resultados expressivos e o mall encerra o ano comemorando a chegada de 14 novas marcas, a fidelização dos clientes e projetando o crescimento das operações.

"Nesse ano investimos bastante na área de lazer e fizemos mais de 120 eventos, como feiras de gastronomia e artesanato, atividades infantis, corrida e shows, sempre com a intenção de ter uma programação diversificada que atenda toda a família", diz Keila Araújo, gerente de marketing do shopping.

Sócias-diretoras do Shopping Cidade Verde, Larissa Marinho e Maria Elisa Bezerra





Com opções gastronômicas diversas, que incluem doceria, comida natural e regional, um dos grandes destaques do ano foi o CV Garden, que recebe todas as quintas-feiras o QuinTÔ no CV Garden, um happy hour que conta com música ao vivo e venda de chopp duplo.





“O CV Garden foi uma grata surpresa. Um espaço de gastronomia idealizado para quem deseja reunir os amigos e fazer uma refeição em um ambiente agradável", destaca Larissa Marinho, sócia-diretora do Shopping Cidade Verde.





De acordo com dados do setor comercial do shopping, 14 novas marcas chegaram em 2023, como a Fio a Fio, Provanza, Loop Café e O Boticário. Para o primeiro bimestre de 2024, mais cinco novas marcas devem entrar em operação no shopping. "A chegada de novas marcas está alinhada ao nosso objetivo de oferecer opções variadas para que os clientes possam resolver tudo no shopping", afirma Maria Elisa Bezerra, sócia-diretoral do mall.





Além das lojas, o Shopping Cidade Verde se destaca pelo polo médico, que reúne o Centro Clínico da Unimed para a Zona Sul e clínicas de diversas especialidades, além de laboratório de análises clínicas, farmácias e óticas. “O Cidade Verde se consolidou como a principal referência em centro de saúde da região”, ressalta Larissa Marinho. Entre as marcas da área da saúde estão ainda: Getúlio Sales Diagnósticos, IORN, Otorrino Premium, Clínica Vivianny Lopes, Veritá Odontologia, Centro de Patologia, FarmaFórmula, Drogasil, Glass 4 You e Ótica Visualle.