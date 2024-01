Atenção concurseiros: INMETRO abre concurso público para 860 vagas de nível superior

) foi recentemente divulgado, marcando o aguardado concurso público destinado à contratação de novos servidores efetivos. Com um total de 860 oportunidades disponíveis, distribuídas entre 100 vagas imediatas e 760 para formação de cadastro reserva (CR), esta representa uma oportunidade única para profissionais de nível superior que buscam ingressar no órgão.





O cerne do edital destaca 40 vagas imediatas e 390 CR para a posição de Analista Executivo em Metrologia e Qualidade, além de 60 vagas imediatas e 370 CR para o cargo de Pesquisador – Tecnologista em Metrologia e Qualidade. Ambas as posições requerem formação superior em áreas específicas, com requisitos educacionais variados dependendo da área de atuação.





No que diz respeito à remuneração, os selecionados podem contar com uma atrativa remuneração mensal prevista de R$ 8.700,31, tornando-se um ponto positivo para aqueles que aspiram a se tornar servidores do INMETRO. Os interessados têm até as 23h59 do dia 08 de janeiro de 2024 para realizar suas inscrições por meio do site oficial, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 125,00.





Para esclarecimento de dúvidas e obtenção de informações adicionais, os candidatos podem entrar em contato com o INMETRO através do e-mail inmetro2023@idecan.org.br.





Essa oportunidade representa um marco importante para aqueles que buscam construir uma carreira sólida e desafiadora na área de metrologia e qualidade, oferecendo a possibilidade de integrar um dos órgãos de referência no Brasil.