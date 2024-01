Renata Brás brilha no filme "Meu Cunhado É Um Vampiro"





Atriz interpreta vilã com pitada de humor e celebra sucesso da produção da Netflix





Na emissora de televisão SBT, a talentosa atriz Renata Brás brilhou no programa humorístico "A Praça É Nossa". Ela agora faz sua estreia notável no aguardado filme "Meu Cunhado é um Vampiro" da Netflix. Com uma presença cativante, Renata conquista o público ao interpretar a vilã Michele, entregando uma performance repleta de versatilidade e humor. A atriz expressou sua felicidade ao fazer parte do filme, destacando a oportunidade de interpretar uma vilã com um toque de humor, algo que ela aprecia muito. No elenco, ela divide cena com nomes como Mel Maia, que interpreta Carol, sua filha no filme, além dos talentosos Rômulo Arantes, Edson Celulari, Leandro Hassum e outros.





Sob a direção de Ale McHaddo, a história de comédia e fantasia rapidamente se tornou um sucesso, alcançando o primeiro lugar entre as produções mais assistidas no Brasil e se tornando o filme de língua não-inglesa mais visto na plataforma de streaming em todo o mundo. Desde a sua estreia em 24 de dezembro, o filme já acumulou mais de 7 milhões de visualizações. Renata comemora o início de 2024 com um sentimento de realização, descrevendo o filme como um triunfo. Ela destaca que começou o ano com o pé direito.





Reconhecida por sua habilidade única em explorar as nuances de cada personagem em sua carreira, Renata Brás reafirma seu talento crescente na dramaturgia e celebra a expansão de seus talentos para além das fronteiras nacionais. Emocionada com o reconhecimento internacional, ela compartilha a experiência única de ver seu trabalho sendo apreciado em outros países, recebendo mensagens de parabéns e até visualizando trechos do filme em diferentes idiomas. Para Renata, esta é a primeira vez que seu trabalho é reconhecido internacionalmente, uma conquista que ela considera incrível.