Com coleta de exames e serviços de enfermagem, grupo DNA Center amplia assistência à saúde para 45 praias durante o veraneio

Janeiro é sinônimo de praia, sol, mar e veraneio. E pra curtir esse período com tranquilidade e sem sustos, nada melhor do que manter a saúde em dia sem precisar sair do conforto do litoral. Juntos, o DNA Center e o DNA Care oferecem cuidados e procedimentos em 45 praias, no trecho urbano da capital, no Litoral Norte e no Litoral Sul.

As equipes do DNA Center se deslocam e podem realizar a maioria dos exames de sangue e RT-PCR (COVID-19), com resultados rápidos e confiáveis. Além disso, os enfermeiros do DNA Care estão prontos para realizar procedimentos como: hidratação venosa, aplicação de glicose intravenosa, aplicação de injeções, curativos e retirada de pontos.

As esquipes trabalham somente nas demandas de coleta externa e dispõem de carros exclusivamente para essa prestação de serviço, que funciona por meio de agendamento, por whatsapp ou ligação, pelo telefone (84) 4007-2595.

Em 2024, o número de praias atendidas subiu de 29 para 45. "Além disso, também incrementamos a assistência domiciliar durante o veraneio com os serviços oferecidos pelo DNA Care. É uma maneira de ampliar ainda mais o nosso cuidado com a família, durante o ano todo", disse a sócia-diretora do grupo DNA Center, Andrea Fernandes.

DNA Center

Consolidado no mercado potiguar, o DNA Center cresceu e hoje é um Hub de Saúde, com serviços, cuidados e acolhimento para toda a família. São 31 unidades espalhadas em todas as regiões do Rio Grande do Norte e na cidade de São Bento, na Paraíba, com mais de 3 mil exames oferecidos.

A empresa possui ainda outros braços, como o DNA KIDS, com atendimento especializado para crianças e profissionais de pediatria; o DNA PET, primeiro laboratório de análises clínicas veterinárias e biologia molecular do estado, permitindo um diagnóstico preciso e rápido para o médico veterinário; e as Clínicas Médicas, com atendimento em várias especialidades.

DNA Care

Um outro braço do grupo é o DNA Care, que atende pacientes que necessitam de cuidados médicos e de enfermagem em domicílio, com profissionais especializados.

São oferecidas consultas médicas e de assistência social, retirada de pontos, curativos de feridas simples e complexas, aplicação de injeção, curativos pós-cirúrgicos, transporte de pacientes, sondagem gástrica, sondagem de alívio e de demora, fisioterapia respiratória, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros.

Os pacientes contam com os mesmos serviços oferecidos em casa pelo DNA Care também na unidade clínica do DNA Center que fica localizada na rua Major Laurentino, no bairro do Tirol, em Natal.

Mais informações pelo www.dnacenter.com.br, pelo @dnacenterlab ou ainda no @dnacarern. Abaixo, confira a lista de praias onde o serviço está disponível durante o veraneio:

Praias urbanas

Areia Preta

Praia dos Artistas

Praia do Meio

Praia do Forte

Praia de Ponta Negra

Praia da Redinha

Litoral Norte

Barra de Punaú

Barra do Rio

Caiçara do Norte

Cajueiro

Carnaubinha

Caraúbas

Galinhos

Genipabu

Graçandu

Jacumã

Macau

Maxaranguape

Maracajaú

Muriú

Perobas

Pitangui

Pititinga

Ponta do Mel

Porto-Mirim

Rio do Fogo

Santa Rita

São Miguel do Gostoso

Tibau

Touros

Upanema

Zumbi

Litoral Sul

Baía Formosa

Barra de Cunhaú

Barreta

Búzios

Camurupim

Cotovelo

Praia de Pipa

Pirangi do Norte

Pirangi do Sul

Sagi

Tabatinga

Tibau do Sul