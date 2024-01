O que aconteceu com Zagallo, ícone do esporte que morreu aos 92 anos

Mário Jorge Lobo Zagallo, conhecido como o "Velho Lobo", faleceu aos 92 anos no Rio de Janeiro, conforme anunciado pela família nas redes sociais. Figura icônica do futebol brasileiro, Zagallo teve uma carreira multifacetada como jogador, treinador e coordenador técnico.





Nascido em Atalaia, Alagoas, em 9 de agosto de 1931, Zagallo iniciou sua trajetória no futebol nas categorias de base do América Futebol Clube, no Rio de Janeiro. Sua ligação com o esporte o levou a participar da Copa do Mundo de 1950 como integrante da Polícia do Exército, assistindo à derrota brasileira para o Uruguai na final.





Ao longo de sua carreira como jogador, Zagallo defendeu o Flamengo e o Botafogo, conquistando títulos como tricampeão carioca pelo Flamengo (1953-1955) e bicampeão carioca pelo Botafogo (1961-1962). Ele fez parte da Seleção Brasileira que venceu a Copa do Mundo em 1958, na Suécia, e em 1962, no Chile.





Em 1966, Zagallo iniciou sua carreira como treinador, conquistando títulos importantes com o Botafogo, como o Campeonato Carioca e a Taça Brasil. Sua maior conquista como técnico ocorreu em 1970, quando comandou a Seleção Brasileira na Copa do Mundo no México, tornando-se a primeira pessoa a vencer o torneio como jogador e treinador. Ele também treinou clubes como Flamengo, Fluminense, e teve passagens vitoriosas na Arábia Saudita.





Além de suas conquistas como técnico, Zagallo atuou como coordenador técnico na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, quando o Brasil conquistou o tetracampeonato. Ele retornou à Seleção Brasileira como técnico em 1998, chegando à final da Copa da França, mas acabou sendo derrotado pela equipe anfitriã.





Zagallo também foi parte da comissão técnica nas conquistas da Copa América em 1997, da Copa das Confederações em 1997 e 2005, e da Copa América em 2004. Sua última participação na Copa do Mundo foi em 2006, como membro da comissão técnica de Carlos Alberto Parreira.





Ao longo de sua vida, Zagallo foi um ícone do futebol brasileiro, sendo reconhecido como um dos maiores nomes da história do esporte. Sua dedicação, paixão pela amarelinha e suas conquistas marcaram uma trajetória única e inesquecível no cenário esportivo mundial. A notícia de sua morte deixa uma lacuna no coração dos amantes do futebol, mas seu legado perdurará como parte indelével da história do esporte brasileiro.