PF Avança: Plano para "Sequestrar e Enforcar" Ministro do STF sob investigação

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, anunciou avanços significativos nas investigações relacionadas a um suposto plano para "sequestrar e enforcar" o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, durante os atos golpistas de 8 de janeiro do ano passado.





"Estamos comprometidos com esta pauta e todas as formas de violência. Identificamos os suspeitos, e em breve, divulgaremos suas identidades", afirmou Rodrigues em uma entrevista à GloboNews.





As informações cruciais foram obtidas a partir de análises de mensagens provenientes de apreensões e prisões, resultantes do contínuo trabalho investigativo em andamento, detalhou o diretor-geral da PF. Ele enfatizou a gravidade da situação, destacando que houve um "monitoramento do ministro".





O ministro Moraes detalhou em entrevista ao jornal O Globo os três planos elaborados pelos invasores golpistas. O primeiro contemplava sua prisão por Forças Especiais, seguida de sua transferência para Goiânia. O segundo plano envolvia a eliminação de seu corpo no caminho para Goiânia, transformando a prisão em um homicídio. O terceiro, defendido por alguns mais exaltados, propunha que, após o golpe, ele fosse preso e enforcado na Praça dos Três Poderes.





Em suas palavras, Moraes ressaltou a agressividade e ódio dessas pessoas, incapazes de distinguir a pessoa física do ministro da instituição. A PF continua a apuração para levar os responsáveis à justiça. A situação permanece sob intenso monitoramento devido à sua extrema gravidade.