RACISMO?: Ministério Público Federal pede condenação de Júlio Cocielo

O influenciador digital Júlio César Pinto Cocielo enfrenta um novo capítulo em sua trajetória midiática, desta vez marcado por desdobramentos judiciais. O Ministério Público Federal formalizou um pedido à Justiça para a condenação do influenciador, acusando-o de práticas racistas em publicações realizadas no período de 2011 a 2018. O caso, que teve início durante o Campeonato Mundial de Futebol em 2018, está agora na fase final da primeira instância, com o processo tendo perdido o sigilo em dezembro de 2023.





A polêmica teve origem em um comentário de Cocielo sobre o jogador francês Mbappé, no qual sugeriu que o atleta "conseguiria fazer uns arrastões top na praia". A publicação, feita no antigo Twitter, gerou uma intensa reação negativa, resultando na exclusão de aproximadamente 50 mil tweets pelo influenciador, que se viu acusado de racismo.





O desfecho dessa batalha legal agora aguarda a decisão judicial, enquanto a sociedade acompanha atentamente as repercussões e desdobramentos deste caso que transcende o universo digital. Continuaremos a trazer atualizações conforme a situação evolui.





Fonte: IG