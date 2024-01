Vereador Carlos Bolsonaro presta depoimento à PF sobre postagem polêmica nas redes sociais

Nesta terça-feira (30), o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) compareceu à Superintendência da Polícia Federal (PF) no Rio de Janeiro para prestar depoimento acerca de uma publicação que fez nas redes sociais no ano passado. Na segunda-feira (29), a PF realizou mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao filho do presidente Jair Bolsonaro (PL) como parte de uma investigação sobre o monitoramento clandestino de autoridades pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante a gestão de Alexandre Ramagem (PL-RJ). No entanto, é importante esclarecer que o depoimento de Carlos Bolsonaro não está relacionado a essa operação.

O depoimento está relacionado a uma postagem feita por Carlos Bolsonaro em 27 de agosto de 2023, na qual o vereador republicou uma mensagem com imagens do pai falecido e frases sobre a suposta falta de investigação. Ao compartilhar a postagem, Carlos incluiu a frase: "o seu guarda diretor aqui enxerga com outros olhos", sendo interpretada como uma possível ofensa ao atual diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

A operação da PF contra Carlos Bolsonaro ocorreu no contexto da investigação da "Abin paralela", que aborda uma suposta organização criminosa na Abin durante o governo Bolsonaro. As denúncias indicam o monitoramento ilegal de autoridades e cidadãos através do software First Mile, adquirido durante a gestão de Ramagem na Abin, para benefício pessoal dos envolvidos.