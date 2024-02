Vacina contra a dengue do Butantan protege 79,6% dos imunizados, atesta estudo

Lote usado para validar o processo de produção da vacina no Instituto Butantan (foto: André Ricoy / Comunicação Butantan)





O Instituto Butantan desenvolveu uma vacina contra a dengue, chamada Butantan-DV, que, de acordo com um estudo a ser divulgado no The New England Journal of Medicine, mostra eficácia de quase 80% em evitar a doença. O imunizante é seguro e eficaz para pessoas de 2 a 59 anos, mesmo para aqueles com ou sem histórico de infecção prévia. O relatório completo será concluído em junho de 2024, e a expectativa é obter a aprovação definitiva em 2025. A vacina se destaca por sua dose única, abrangendo uma ampla faixa etária.





A pesquisa envolveu 16.235 participantes de 13 Estados e mostrou eficácia específica para diferentes faixas etárias, variando de 80,1% a 90%. A vacina se mostrou segura, com reações adversas leves. Comparada a outras vacinas contra a dengue, a Butantan-DV tem vantagens logísticas e econômicas devido à sua dose única.





A dengue é um problema significativo no Brasil, e a vacina do Butantan pode ter um impacto significativo na redução da mortalidade e hospitalizações pela doença. Além disso, a pesquisa contribui para a formação de uma rede de pesquisa em vacinas, permitindo respostas rápidas a necessidades futuras, como foi observado durante a pandemia de COVID-19.





Via Saúde Today