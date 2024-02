Entenda o que está acontecendo com Rei Charles III, diagnosticado com câncer

O comunicado oficial, em nota divulgada aqui , pelo Palácio de Buckingham, destacou que o rei já iniciou o tratamento e, por recomendação médica, adiará algumas atividades públicas. No entanto, ele continuará a desempenhar suas obrigações ligadas aos deveres do Estado e trabalho "de escritório". O monarca expressou total confiança no tratamento e deseja retornar às funções públicas assim que possível.