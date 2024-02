Kayky Brito diz que ficou mais 'sensitivo' após acidente

Na noite desta segunda-feira (5), Kayky Brito compartilhou uma reflexão tocante em suas redes sociais, abordando o acidente que enfrentou há cinco meses. O ator foi vítima de um atropelamento em setembro de 2023, resultando em politraumatismo, e desde então tem estado em processo de recuperação.





Em suas palavras, Brito expressou como esse incidente o tornou mais sensível: "Se você estiver precisando de ajuda, fale com alguém. Não deixe esse momento passar, faça de uma forma que seja boa para você e que te deixe leve na vida", aconselhou em um vídeo postado no Instagram. Ele reconheceu que, anteriormente, era alguém que sempre encarava a vida com positividade, mas que essa perspectiva mudou após o acidente.





"Antes, eu até falava: 'Por que você está de mal com a vida? A vida é maravilhosa, é boa para ser vivida'. E realmente é. Mas depois do ocorrido, consegui ficar mais sensível, de uma forma que parece que, onde eu ando, tem um buraco na minha frente. Sei que isso é um momento, todo mundo passa por isso, quando passa por alguma situação inesperada", compartilhou o ator.





Kayky concluiu seu vídeo reforçando a importância de buscar apoio emocional: "Fique forte, fique bem. Porque na vida tudo passa. Caminho do bem e do mal vai existir todo dia, cabe a nós como vamos lidar", declarou, oferecendo palavras de encorajamento e esperança aos seus seguidores.